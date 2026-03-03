Kanada’nın “Evrensel Temel Gelir” Tartışması: Herkes İçin Temel Gelir Gerçekçi mi?

Evrensel temel gelir yaklaşımı, bir devletin kendi ülkesinde yaşayan tüm vatandaşlarına belli bir düzeyde gelir vermesi anlamına geliyor. Düzenli ve koşulsuz yapılan bu ödemeler kim olduğuna bakılmaksızın herkese yapılıyor. Yani geliri ya da çalışma durumu ne olursa olsun herkes bu ödemeyi alıyor.

Bu yaklaşım yoksulluğu sona erdirmeyi amaçlıyor.

Bu uygulamanın amacı ülkede herkesin belli bir gelir seviyesinin üstüne çıkması. Yani çalışsa da çalışmasa da herkes bu parayı almaya hak kazanıyor. Bu sayede tüm vatandaşlar belli bir seviye üzerinde yaşayabiliyor ve yoksulluk son buluyor.