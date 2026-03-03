onedio
Kalori Saymadan Yağ Yakmak Mümkün mü? Uzmandan “Yarım Tabak” Formülü

Kalori Saymadan Yağ Yakmak Mümkün mü? Uzmandan “Yarım Tabak” Formülü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.03.2026 - 13:13

Yağ kaybı denildiğinde çoğu kişinin aklına katı diyet listeleri ve sürekli kalori hesabı geliyor. Oysa beslenme uzmanlarına göre süreci zorlaştıran miktardan çok, yapılan besin tercihleri. Doğru planlandığında hem daha tok kalmak hem de sürdürülebilir bir şekilde yağ oranını azaltmak mümkün.

Yağ kaybı söz konusu olduğunda çoğu kişi kalori saymak, gram tartmak ve katı diyet listeleriyle mücadele etmek zorunda olduğunu düşünüyor.

Ancak beslenme uzmanı Fraser Reynolds’a göre süreç bu kadar karmaşık olmak zorunda değil. Ona göre asıl sorun, fazla yemek değil; yanlış türde besinleri tercih etmek.

Reynolds, sosyal medya hesabında paylaştığı içerikte 200 kalorilik çikolata ile 200 kalorilik sebzeyi karşılaştırarak bir örnek verdi. 200 kalori çikolatanın saniyeler içinde tüketilebildiğini, buna karşın aynı kalorinin sebzelerle karşılandığında çok daha büyük bir hacim oluşturduğunu vurguluyor. Bu da daha uzun süre tokluk hissi anlamına geliyor.

Uzman isme göre sebzeler yüksek hacimli, lif oranı yüksek ve kalori açısından oldukça düşük besinler.

Bu özellikleri sayesinde hem porsiyon miktarı artıyor hem de günlük kalori açığını korumak kolaylaşıyor. Reynolds, “Sebzeler sihirli değil ancak kalori açığını sürdürülebilir hale getiriyorlar” diyerek yaklaşımını özetliyor. Ona göre başarıyı belirleyen temel unsur istikrar.

Kalori takibi yapmak istemeyenler için ise “yarım tabak yöntemi”ni öneriyor. Bu yöntemde tabağın yarısı sebzelerden, dörtte biri protein kaynaklarından, kalan dörtte biri ise karbonhidrat ve yağlardan oluşuyor. Basit, sürdürülebilir ve uygulanabilir bir model olarak tanımlanan bu sistemin temel amacı, açlık krizlerini azaltarak süreci daha yönetilebilir kılmak.

Reynolds ayrıca patlıcan, salatalık, biber, havuç, brokoli ve karışık salata gibi sebzelerin 200 kalorilik porsiyonlarının hacmini göstererek görsel bir farkındalık oluşturuyor. Yüksek su ve lif içeriğine sahip bu besinlerin gün boyu daha tok kalmaya yardımcı olduğunu belirtiyor.

