Kalori Saymadan Yağ Yakmak Mümkün mü? Uzmandan “Yarım Tabak” Formülü
Yağ kaybı denildiğinde çoğu kişinin aklına katı diyet listeleri ve sürekli kalori hesabı geliyor. Oysa beslenme uzmanlarına göre süreci zorlaştıran miktardan çok, yapılan besin tercihleri. Doğru planlandığında hem daha tok kalmak hem de sürdürülebilir bir şekilde yağ oranını azaltmak mümkün.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yağ kaybı söz konusu olduğunda çoğu kişi kalori saymak, gram tartmak ve katı diyet listeleriyle mücadele etmek zorunda olduğunu düşünüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzman isme göre sebzeler yüksek hacimli, lif oranı yüksek ve kalori açısından oldukça düşük besinler.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın