Kalori Saymadan Yağ Yakmak Mümkün mü? Uzmandan “Yarım Tabak” Formülü

Bu özellikleri sayesinde hem porsiyon miktarı artıyor hem de günlük kalori açığını korumak kolaylaşıyor. Reynolds, “Sebzeler sihirli değil ancak kalori açığını sürdürülebilir hale getiriyorlar” diyerek yaklaşımını özetliyor. Ona göre başarıyı belirleyen temel unsur istikrar.

Kalori takibi yapmak istemeyenler için ise “yarım tabak yöntemi”ni öneriyor. Bu yöntemde tabağın yarısı sebzelerden, dörtte biri protein kaynaklarından, kalan dörtte biri ise karbonhidrat ve yağlardan oluşuyor. Basit, sürdürülebilir ve uygulanabilir bir model olarak tanımlanan bu sistemin temel amacı, açlık krizlerini azaltarak süreci daha yönetilebilir kılmak.

Reynolds ayrıca patlıcan, salatalık, biber, havuç, brokoli ve karışık salata gibi sebzelerin 200 kalorilik porsiyonlarının hacmini göstererek görsel bir farkındalık oluşturuyor. Yüksek su ve lif içeriğine sahip bu besinlerin gün boyu daha tok kalmaya yardımcı olduğunu belirtiyor.