Merkür Retrosu’nda En Çok Zorlanacak Burçlar! Kolay Geçmeyecek

Gökçe Cici
03.03.2026 - 14:01

Mart ayı değişim enerjisiyle geldi. Ancak gökyüzü herkes için aynı derecede rahat değil. 20 Mart’a kadar sürecek Merkür retrosu planları yavaşlatıyor. 3 Mart’taki tam Ay tutulması ise aşk hayatına dair eksikleri görünür kılıyor. Astrolog Inbaal Honigman’a göre bazı burçlar diğerlerinden daha fazla etkilenecek.

Başak Burcu: Hayatlarında "Hard Reset" Dönemi

3 Mart’taki tam Ay tutulması doğrudan Başak burcunda gerçekleşiyor. Ay’ın Başak’ta konumlanması, özellikle ilişkiler alanında güçlü farkındalık yaratıyor. Partnerle ilgili memnuniyetsizlikler, ev düzeninde eksik kalan konular ya da uzun süredir görmezden gelinen detaylar artık halının altına süpürülemiyor.

Üstelik Merkür retrosu 20 Mart’a kadar devam ettiği için plan yapmak mümkün olsa da adım atmak zorlaşıyor. Başak burcu önümüzdeki altı aylık sürecin temelini atıyor. Ancak kararları aceleye getirmek yerine gözlem yapmak daha doğru olacak.

Balık Burcu: Duygusal Sorgulamalar Artıyor

Güneş Balık burcundayken gerçekleşen tutulma, karşıt aksı harekete geçiriyor. İlişkilerde neyin eksik kaldığı daha net görülüyor. Hayal kırıklıkları ya da “artık değişmeli” hissi daha yüksek sesle konuşmaya başlıyor. Özellikle partnerden beklenen ilgi, ev hayatındaki romantizm ya da bağın derinliği sorgulanabilir.

Merkür retrosu iletişim alanında da pürüz yaratabiliyor. Yanlış anlaşılmalar, yarım kalan konuşmalar ya da ertelenen planlar Balık burcunu sabır testine sokabilir. Mart ayının ilk yarısında acele karar almak yerine düşünmek daha kazançlı görünüyor.

İkizler Burcu: Retro En Çok Onu Yoruyor

Merkür, İkizler burcunun yönetici gezegeni. Dolayısıyla geri hareket dönemleri ekstra hassasiyet yaratıyor. 20 Mart’a kadar iletişim akışında aksaklıklar yaşanabilir. Mesajlar yanlış anlaşılabilir, planlar ertelenebilir, sosyal ortamlar beklenenden daha yorucu olabilir.

Retro sona erdiğinde tablo hızla değişecek. İkizler burcu yeniden eski temposuna kavuşacak. Ancak martın ilk üç haftasında önemli kararları ertelemek ve detaylara iki kez bakmak daha güvenli ilerleme sağlayacak gibi görünüyor.

