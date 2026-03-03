Merkür Retrosu’nda En Çok Zorlanacak Burçlar! Kolay Geçmeyecek

Güneş Balık burcundayken gerçekleşen tutulma, karşıt aksı harekete geçiriyor. İlişkilerde neyin eksik kaldığı daha net görülüyor. Hayal kırıklıkları ya da “artık değişmeli” hissi daha yüksek sesle konuşmaya başlıyor. Özellikle partnerden beklenen ilgi, ev hayatındaki romantizm ya da bağın derinliği sorgulanabilir.

Merkür retrosu iletişim alanında da pürüz yaratabiliyor. Yanlış anlaşılmalar, yarım kalan konuşmalar ya da ertelenen planlar Balık burcunu sabır testine sokabilir. Mart ayının ilk yarısında acele karar almak yerine düşünmek daha kazançlı görünüyor.