Tutulma Enerjisi Zirvede! Kanlı Ay Tutulmasında Hayatı Değişecek Burçlar

Tutulma, Balık burcunun karşıt aksını harekete geçirerek ilişkiler alanında güçlü farkındalıklar yaratıyor. Uzun süredir görmezden gelinen sorunlar görünür hale gelebilir. Duygusal bağların gerçek temeli sorgulanırken, bazı ilişkilerin yön değiştirmesi kaçınılmaz olabilir.

Fedakarlık ile kendini ihmal etme arasındaki çizgi netleşiyor. Empati gücü yüksek olsa da sınır koymanın gerekliliği anlaşılabilir. Gerçek yakınlık ile alışkanlık arasındaki fark fark edildiğinde, ilişkilerde daha dürüst ve net bir iletişim zemini oluşuyor. Kapanışlar yaşansa bile yer açılan alan daha sağlıklı bağlara imkan tanıyabilir.