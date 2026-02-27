Kanlı Ay Tutulmasında Parlayacak 5 Burç! Şans Bu Kez Onlardan Yana

Tutulmanın Aslan burcunda gerçekleşmesi, bu burç için güçlü bir dönüm noktası anlamına geliyor. Kendini ifade etme isteği artarken dış görünüşten yaşam hedeflerine kadar birçok alanda yenilenme arzusu hissedilebilir. Yeni başlangıçlar ve kişisel kararlar hayat yönünü belirleyebilir.

Aynı süreç ilişkilerde de önemli kararları tetikleyebilir. Daha sağlam bağlar kurmak isteyen Aslanlar için doğru kişilerle yakınlaşma mümkün görünürken, uyumsuz ilişkilerden uzaklaşma kararı da içsel huzuru artırabilir.