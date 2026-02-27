Kanlı Ay Tutulmasında Parlayacak 5 Burç! Şans Bu Kez Onlardan Yana
3 Mart 2026’da gerçekleşecek Ay tutulması gökyüzünde büyüleyici bir manzara sunmaya hazırlanıyor. Astrolojik yorumlara göre tutulmalar duygular, bilinçaltı ve içsel süreçlerle yakından ilişkilendiriliyor. Aslan burcunda meydana gelecek tutulma özellikle kalp, cesaret ve kendini ifade etme temalarını öne çıkarıyor. Bu süreçte duygusal hassasiyet ve içsel dalgalanmalar artabilir.
Boğa: Kariyer ve fırsatlar kapıyı çalabilir
Aslan: Sahne ışıkları yeniden üzerinize dönüyor
Akrep: Temeller güçleniyor, görünürlük artıyor
Kova: Kimlik dönüşümü ve ilişkilerde netlik zamanı
Başak: Günlük yaşamda yenilenme ve içsel kapanışlar
