Tolga Sarıtaş’tan Güvenlik Önlemi: Siparişlerde Kendi İsmini Kullanmıyor!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=HtM77...
Ekranların sevilen yüzü Tolga Sarıtaş, bu kez rol aldığı projelerle değil, yaptığı samimi bir itirafla gündeme geldi. Özellikle Teşkilat dizisindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu, yemek siparişlerinde dikkat çeken bir yöntem kullandığını açıkladı.
Tüm Ünlüler Tanır Beni isimli YouTube programına katılan Tolga Sarıtaş, siparişlerinde kendi adını kullanmadığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son yılların en çok konuşulan oyuncularından Tolga Sarıtaş, hem televizyon projeleri hem de geniş hayran kitlesiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu, tanınmış biri olmanın getirdiği güvenlik kaygılarına dikkat çekerek, online siparişlerde kendi adını yazmadığını söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın