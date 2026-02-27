onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tolga Sarıtaş’tan Güvenlik Önlemi: Siparişlerde Kendi İsmini Kullanmıyor!

Tolga Sarıtaş’tan Güvenlik Önlemi: Siparişlerde Kendi İsmini Kullanmıyor!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.02.2026 - 15:04

Ekranların sevilen yüzü Tolga Sarıtaş, bu kez rol aldığı projelerle değil, yaptığı samimi bir itirafla gündeme geldi. Özellikle Teşkilat dizisindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu, yemek siparişlerinde dikkat çeken bir yöntem kullandığını açıkladı.

Tüm Ünlüler Tanır Beni isimli YouTube programına katılan Tolga Sarıtaş, siparişlerinde kendi adını kullanmadığını açıkladı.

Kaynak

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=HtM77...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son yılların en çok konuşulan oyuncularından Tolga Sarıtaş, hem televizyon projeleri hem de geniş hayran kitlesiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son yılların en çok konuşulan oyuncularından Tolga Sarıtaş, hem televizyon projeleri hem de geniş hayran kitlesiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Tolga Sarıtaş’ın geniş kitlelerce tanınması ise Güneşin Kızları dizisindeki Ali Mertoğlu karakteriyle oldu. Gençlik dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu, ardından Söz ile aksiyon türünde güçlü bir performans sergiledi.

Şu sıralar Teşkilat dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Sarıtaş, internetteki yemek siparişlerinde farklı bir isim kullandığını itiraf etti.

Ünlü oyuncu, tanınmış biri olmanın getirdiği güvenlik kaygılarına dikkat çekerek, online siparişlerde kendi adını yazmadığını söyledi.

Adres ve isim bilgilerinin yayılmasından çekindiğini belirten Sarıtaş, bu yöntemi yaşadığı deneyimlerden sonra tercih ettiğini açıkladı. Siparişlerindeki adını 'Erol Egemen' olarak kullandığını söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın