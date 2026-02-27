Bilgisayarların Kenarındaki Kilit Simgesi Ne İşe Yarıyor?

Kensington kilit yuvası; masaüstü bilgisayarlar, monitörler, projektörler, yazıcılar ve bazı profesyonel ses ekipmanlarında da yer alıyor. Şirket verilerine göre modern elektronik cihazların büyük bölümü bu güvenlik çözümüyle uyumlu. Ultra ince tasarıma sahip bazı modellerde yer verilmese de standart boyutlu laptoplarda hala yaygın şekilde bulunuyor.

Cihazda yuva olup olmadığını anlamak oldukça kolay. USB veya şarj girişlerinin yakınında küçük kilit simgesi bulunuyorsa Kensington kilidi desteği var demektir. Model numarası üzerinden uyumlu kilit türü kolayca öğrenilebilir.