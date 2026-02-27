Bilgisayarların Kenarındaki Kilit Simgesi Ne İşe Yarıyor?
Dizüstü bilgisayar kullanan hemen herkes kasanın kenarında yer alan küçük kilit simgesini görmüştür. Çoğu zaman ne işe yaradığını düşünmeden geçilir. İlk bakışta işlevsiz gibi duran o küçük yuva aslında önemli güvenlik amacı taşır. Özellikle ofislerde, kütüphanelerde ve kamusal alanlarda cihazların korunmasına yardımcı oluyor.
Kilit simgesinin yanındaki yuva aslında Kensington Security Slot olarak adlandırılıyor.
Sadece dizüstü bilgisayarlarda değil, pek çok elektronik cihazda aynı güvenlik yuvası bulunuyor.
Kensington kilidi hırsızlığı tamamen engellemez ama caydırıcılık sağlar.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
