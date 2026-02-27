onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Bilgisayarların Kenarındaki Kilit Simgesi Ne İşe Yarıyor?

Bilgisayarların Kenarındaki Kilit Simgesi Ne İşe Yarıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.02.2026 - 16:00

Dizüstü bilgisayar kullanan hemen herkes kasanın kenarında yer alan küçük kilit simgesini görmüştür. Çoğu zaman ne işe yaradığını düşünmeden geçilir. İlk bakışta işlevsiz gibi duran o küçük yuva aslında önemli güvenlik amacı taşır. Özellikle ofislerde, kütüphanelerde ve kamusal alanlarda cihazların korunmasına yardımcı oluyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kilit simgesinin yanındaki yuva aslında Kensington Security Slot olarak adlandırılıyor.

Kilit simgesinin yanındaki yuva aslında Kensington Security Slot olarak adlandırılıyor.

Dizüstü bilgisayarların yan tarafında yer alan küçük yuva, Kensington kilidi adı verilen fiziksel güvenlik aparatının takılması için tasarlanmıştır. Kensington Computer Products tarafından geliştirilen sistem, yaklaşık 30 yılı aşkın süredir elektronik cihaz güvenliğinde standart çözüm olarak kullanılıyor.

Kabloya bağlı kilit mekanizması yuva içine yerleştirilir ve diğer ucu masa, sabit metal yapı veya hareket ettirilmesi zor noktaya sabitlenir. Mağazalarda sergilenen laptopların çelik kabloyla masaya bağlanmış olması tam olarak bu sistem sayesinde gerçekleşir.

Sadece dizüstü bilgisayarlarda değil, pek çok elektronik cihazda aynı güvenlik yuvası bulunuyor.

Sadece dizüstü bilgisayarlarda değil, pek çok elektronik cihazda aynı güvenlik yuvası bulunuyor.

Kensington kilit yuvası; masaüstü bilgisayarlar, monitörler, projektörler, yazıcılar ve bazı profesyonel ses ekipmanlarında da yer alıyor. Şirket verilerine göre modern elektronik cihazların büyük bölümü bu güvenlik çözümüyle uyumlu. Ultra ince tasarıma sahip bazı modellerde yer verilmese de standart boyutlu laptoplarda hala yaygın şekilde bulunuyor.

Cihazda yuva olup olmadığını anlamak oldukça kolay. USB veya şarj girişlerinin yakınında küçük kilit simgesi bulunuyorsa Kensington kilidi desteği var demektir. Model numarası üzerinden uyumlu kilit türü kolayca öğrenilebilir.

Kensington kilidi hırsızlığı tamamen engellemez ama caydırıcılık sağlar.

Kensington kilidi hırsızlığı tamamen engellemez ama caydırıcılık sağlar.

Sistem yüksek güvenlikli kasa kilidi gibi çalışmaz. Amaç 'al ve kaç' tarzı fırsat hırsızlıklarını zorlaştırmaktır. Cihaz kabloyla sabit noktaya bağlandığında hızlı şekilde alıp uzaklaşmak mümkün olmaz ve çoğu durumda caydırıcı etki yaratır.

Etkililik seviyesi sabitlendiği noktaya bağlıdır. Kolay taşınabilir masa ayağına bağlanan kablo fazla koruma sağlamazken sabit metal yapıya sabitlemek güvenliği artırır. Bu nedenle mağazalarda kablolar genellikle masa altından geçirilerek sabit noktalara bağlanır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın