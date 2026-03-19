Hülya Avşar Aynı Yağmur Altında Finali İçin Konuştu: “Ön Yargının Kurbanı Olduk”

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
19.03.2026 - 08:57

ATV ekranlarında yayınlanan Aynı Yağmur Altında dizisi beklenenden erken bir final kararı aldı. Yıllar sonra Hülya Avşar’ı yeniden televizyon ekranına taşıyan proje kısa sürede gündem olmuştu. Ancak dizi reytinglerde istenen başarıyı yakalayamadı. Yapım bu pazar yayınlanacak bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. Dizinin final kararı izleyiciler kadar sektör tarafından da konuşuldu. Hülya Avşar ise konuyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Ünlü isim hem süreçle ilgili hem de yaşananların perde arkasına dair değerlendirmeler yaptı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Reklam

Aynı Yağmur Altında dizisi kısa süren yayın hayatının ardından final yapma kararı aldı.

ATV ekranlarında yayınlanan proje yedinci bölümüyle izleyiciye veda edecek. Dizinin başlıca rollerinden birinde Hülya Avşar yer alıyordu ve uzun bir aradan sonra televizyona dönen Avşar için proje ayrı bir önem taşıyordu. Ancak beklenen izlenme oranlarına ulaşılamadı. Bunun ardından erken final kararı alındı.

Ünlü isim dizilerin büyük emekle hazırlandığını vurguladı. “Diziler çok emek verilen şeyler. Bir sürü insan çalışıyor. Ben onlara da çok üzülüyorum. Ne olacak biz bir başka diziye daha başlarız ama herkes kolay kolay iş bulamıyor. Bütün herkesin işi rast gitsin inşallah. Bu çok iyi bir şey değil ama nedense biz başaramadık bu sefer… Hikâyeyi anlatmakta zorlandık. Gün de değiştirdik ama olmadı” dedi. 

Avşar projeye başlarken hikayeden çok etkilendiğini de dile getirdi. Dizinin başlangıç noktasını güçlü bulduğunu söyledi. “Hikâyeyi çok beğeniyordum. Açılımı muhteşemdi hikayenin… Zaten ona İkna oldum. Çok zor kabul ettim. Böyle olması tabii üzdü beni… Hikayesi muhteşemdi. Başka şeylere benzetildi ama ilgisi yoktu. Dolayısıyla ön yargının kurban olduk diyebilirim” ifadelerini kullandı.

Reklam
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Reklam
