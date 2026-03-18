Cast Direktörü Açıkladı: Neden Dizilere Popüler Oyuncular Seçiliyor?

Esra Demirci - TV Editörü
18.03.2026 - 14:17

Cast direktörü Harika Uygur, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Cast direktörü, dizilerde oyuncu seçimlerinde neden popüler oyuncuların sıklıkla yer aldığını açıkladı.

KAYAK: Saba Tümer'le /CNBC-e

Yerli dizilerde yeni isimler yerine sürekli popüler oyuncuların rol alması bazı zamanlar tartışma yaratıyor.

Saba Tümer'in programına konuk olan cast direktörü Harika Uygur, dizilerde neden sürekli popüler oyuncuların rol aldığı konusunda konuştu. Harika Uygur bu konuda 'Oyuncu seçimlerinde popülerliğin etkisi tabii oluyor. Bu dünyada da oluyor. Reyting kaygısı diye bir şey var. Yani reytinge uygun biri olması, ekranı dolduran tırnak içinde celebrity dediğimiz insanları gözden geçirmek gerekiyor.' dedi.

Cast direktörünün açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
