Cast Direktörü Açıkladı: Neden Dizilere Popüler Oyuncular Seçiliyor?

Saba Tümer'in programına konuk olan cast direktörü Harika Uygur, dizilerde neden sürekli popüler oyuncuların rol aldığı konusunda konuştu. Harika Uygur bu konuda 'Oyuncu seçimlerinde popülerliğin etkisi tabii oluyor. Bu dünyada da oluyor. Reyting kaygısı diye bir şey var. Yani reytinge uygun biri olması, ekranı dolduran tırnak içinde celebrity dediğimiz insanları gözden geçirmek gerekiyor.' dedi.