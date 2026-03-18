Arka Sokaklar'ın Eski Oyuncusu, Rol Gereği Kanalizasyona Girdiğini Açıkladı

Arka Sokaklar'da 15 yıl önce rol alan Berk Oktay, Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk oldu. Burada kariyerine dair açıklamalarda bulunan Berk Oktay, eskiden kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar'da rolü gereği kanalizasyona girdiğini itiraf etti.

Berk Oktay, Arka Sokaklar'daki kanalizasyon anısını 'Arka Sokaklar çekiyoruz yıllar önce. Ben 15 sene önce bıraktım diziyi. Kanalizasyon sahnesi vardı ve zaten inecek olan karakter bendim. Kameraman arkadaşlarım bir daha pislenmesin diye onların yerine sahne planlarını ben çektim.' ifadeleriyle açıklarken çekimin ardından hamama gönderildiğini belirtti.