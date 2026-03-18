Haftalık Reyting Mücadelesinde Özeti En Çok İzlenen Yerli Diziler

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.03.2026 - 08:31

Haftalık reyting sonuçlarında yerli diziler arasındaki yeni bölüm mücadelesini takip ediyoruz. Fakat bazı dizilerin özetleri şoke eden başarılar elde ediyor. 9.15 Mart haftasında özeti en yüksek reytingi elde eden 10 yerli diziyi sizler için sıraladık. Bakalım Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Yeraltı, Eşref Rüya yarışında kazanan hangi dizi oldu?

Haftalık reytinglerde en çok izlenen diziler açıklandı.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in sırasıyla liderlik koltuğuna oturduğu haftalık reyting mücadelesinde yerli diziler yeni bölümleriyle fark yaratırken bazı diziler özetleriyle öne çıkıyor. Bir dizinin yeni bölümüyle alması beklenen oranları özetiyle alan diziler bu hafta da şaşırtsa da yerli dizilerin özetleri geçtiğimiz haftaya göre reyting kaybı yaşadı. Biz de 9-15 Mart haftasında ABC1 grubunda özetiyle en çok izlenen yerli dizileri sizler için derledik.

9-15 Mart haftasında ABC1 kategorisinde özeti en çok izlenen yerli diziler:

1- Uzak Şehir - 5.74

2- Taşacak Bu Deniz - 5.69

3- Yeraltı - 5.36

4- Sevdiğim Sensin - 3.66

5- Kızılcık Şerbeti - 3.46

6- Eşref Rüya - 3.37

7- Halef: Köklerin Çağrısı - 3.25

8- Güller ve Günahlar - 3.03

9- A.B.İ. - 2.84

10- Cennetin Çocukları - 2.73

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
