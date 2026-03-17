Hiçbir Dizi Yayınlanmadı, Tekrar Bölümü Zirveye Çıktı: 16 Mart Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Hiçbir Dizi Yayınlanmadı, Tekrar Bölümü Zirveye Çıktı: 16 Mart Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.03.2026 - 15:11

16 Mart Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

Kadir Gecesi sebebiyle Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları yayınlanmadı. Kim Milyoner Olmak İster ile Survivor'ın yeni bölümleri ve Kadir Gecesi programları yayınlandı. Ancak zirveyi yine Uzak Şehir tekrar bölümüyle kaptı.

Pazartesi reyting sonuçları ne oldu? Detaylar...

Reklam

Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dün akşam Kadir Gecesi sebebiyle yayınlanmadı.

Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dün akşam Kadir Gecesi sebebiyle yayınlanmadı.

16 Mart Pazartesi Kanal D’de Kadir Gecesi Özel, ATV’de Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel ve TRT 1’de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması yayınlandı.

TV8’de Survivor ekrana gelirken, Show TV’de Son Hesaplaşma adlı film izleyicilerle buluştu.

Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2 ile NOW’da Doktor: Başka Hayatta dizisi tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.Total ve ABC1'de Uzak Şehir'in tekrarı zirveyi kaptı. AB'de ise Survivor birinci oldu.

16 Mart reyting sonuçlarına yine Uzak Şehir damga vurdu.

16 Mart reyting sonuçlarına yine Uzak Şehir damga vurdu.

16 Mart Total reyting sonuçları

16 Mart AB reyting sonuçları

  • Survivor 3,30

  • Uzak Şehir (Tkr) 2,45

  • Selçuk Tepeli ile NOW Haber 2,27

  • Çok Güzel Hareketler 2 2,13

16 Mart ABC1 Reyting Sonuçları

  • Uzak Şehir (Tkr) 3,72

  • Survivor 3,67

  • Esra Erol'da 3,32

  • Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,14

  • Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3,10

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
