İndirim Kodu Aramayı Bırakın: Kasada Size Özel Kampanyalarla Kazanmanın Formülü

Dijital cüzdan araştırmalarında en yüksek arama payına (%100) sahip 'Hopi gerçekten para iadesi yapıyor mu?' şüphesi, tüketicilerin geleneksel sadakat kartlarındaki puanlardan duyduğu güven krizinden kaynaklanır. Hopi, anlaşmalı markalarından yapılan alışverişlerde kullanılmak üzere hem Paracık yüklemesi yapar ve tüketici alışverişinde daha az öder, hem de aynı alışverişten Parazık kazanır ve kazandığı Paracık’ı bir sonrakinde alışverişinde katlayarak daha değerli harcar. Hem de Tıkla Kazan sistemi ile Hopi’den tıklayarak yaptığı alışverişlerde ekstra bol bol Paracık kazanır, sonraki alışverişlerde çok daha az ödeme avantajı sağlar.