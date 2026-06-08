Başarının Yeni Tanımı Olan Duygusal Zeka (EQ) Nasıl Gelişir?

Duygusal zeka genellikle “IQ” (Zeka katsayısı) ile karıştırılsa da modern psikoloji çalışmalarında, ondan çok daha kritik önem taşıdığı düşünülen bir beceridir. IQ; yeni bilgileri anlama, mantıklı düşünme ve özümseme gibi konulardaki kapasiteyi tanımlar. Yüksek IQ’ya sahip bireyler soyut kavramlar arasında bağ kurarak bilgiyi çeşitli alanlara transfer edebilir ve farklı sorunlar üzerine mantık geliştirebilir.

Kişinin kendi duygularını ve başkalarının duygularını tanıma ve anlama becerileri ile ilişkilendirilen duygusal zeka ise; ikili ilişkilerdeki bağlanma biçimlerinden toplum içinde alınan rollere ya da yüksek farkındalıktan öz güven gelişimine kadar ruhsal, psikolojik ve duygusal birçok hayati konuyu yakından etkiler.