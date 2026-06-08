Başarının Yeni Tanımı Olan Duygusal Zeka (EQ) Nasıl Gelişir?
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Duygusal zeka; bireyin sorun çözme, analitik düşünme ve sağlıklı ilişki kurabilme gibi önemli becerilerini yakından etkiler. Yüksek duygusal zekaya sahip çocuklar; ileride, kendi hislerini yönetme ve başkalarının duygularını sezme konusunda kritik beceriler geliştirirler. Bu beceri sayesinde kişisel ve profesyonel hayatlarında sağlıklı kararlar verebilir, içsel dengelerini koruyan bireylere dönüşebilirler.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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