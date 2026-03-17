Kolundan Tutup İtti, Sandalye Fırlattı: Survivor'da Engincan'ın Gözde'ye Hareketlerine Acun Ilıcalı Sert Çıktı

Kolundan Tutup İtti, Sandalye Fırlattı: Survivor'da Engincan'ın Gözde'ye Hareketlerine Acun Ilıcalı Sert Çıktı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.03.2026 - 13:29

Survivor'da dün akşam ada konseyine Acun Ilıcalı'nın Engincan'a tepkisi damga vurdu. Engincan'ın Gözde'ye fiziki temasta bulunduğunu ve bunu kabul etmeyeceğini dile getiren Acun Ilıcalı, Engincan'a ceza verdi.

Survivor'da Gözde'nin kolundan tutup iten ve sert sözler söyleyen Engincan'a Acun Ilıcalı sert çıktı.

Survivor'da Gözde'nin kolundan tutup iten ve sert sözler söyleyen Engincan'a Acun Ilıcalı sert çıktı.

Sinirlerine hakim olamayan Engincan, sosyal medyada da gündem olan görüntülerde Gözde'yi kolundan tutup itti ve bağırarak sert sözler söyledi. Öfkesini kontrol edemeyen Engincan daha sonra kendi üstünü parçaladı. Engincan'ın adada sandalye fırlattığı öğrenildi.

Görüntülerin ardından Acun Ilıcalı ada konseyinde Engincan'a sert çıktı. Engincan'ın sözlerini söylerken uzun süre biplendi. Ilıcalı, 'Böyle konuşamazsın. Bu programda bir kadınla böyle konuşamazsın kardeşim. Git erkekle konuş, sen bu programa gelmiş bir kızla bu şekilde konuşamazsın! Sen öncesinde yüz kere de haklı olabilirsin bu beni ilgilendirmiyor. Yerden yere... Lafa bak sen! Ve bir de fiziksel temas. Sana göre değil; bu fiziki temas. Söylediği her şey doğru! Biz bunu kabul etmiyoruz. İki ödülden men ediyoruz seni' dedi.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
