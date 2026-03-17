Kolundan Tutup İtti, Sandalye Fırlattı: Survivor'da Engincan'ın Gözde'ye Hareketlerine Acun Ilıcalı Sert Çıktı

Sinirlerine hakim olamayan Engincan, sosyal medyada da gündem olan görüntülerde Gözde'yi kolundan tutup itti ve bağırarak sert sözler söyledi. Öfkesini kontrol edemeyen Engincan daha sonra kendi üstünü parçaladı. Engincan'ın adada sandalye fırlattığı öğrenildi.

Görüntülerin ardından Acun Ilıcalı ada konseyinde Engincan'a sert çıktı. Engincan'ın sözlerini söylerken uzun süre biplendi. Ilıcalı, 'Böyle konuşamazsın. Bu programda bir kadınla böyle konuşamazsın kardeşim. Git erkekle konuş, sen bu programa gelmiş bir kızla bu şekilde konuşamazsın! Sen öncesinde yüz kere de haklı olabilirsin bu beni ilgilendirmiyor. Yerden yere... Lafa bak sen! Ve bir de fiziksel temas. Sana göre değil; bu fiziki temas. Söylediği her şey doğru! Biz bunu kabul etmiyoruz. İki ödülden men ediyoruz seni' dedi.