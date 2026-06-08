Bugün İndirimde Neler Var? 8 Haziran 2026 Günün Fırsatları

Haziran ayının ikinci haftasına peş peşe gelen dev sepet kampanyalarıyla hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Bugün hem yaz gardırobunu yenilemek isteyenleri hem de kişisel bakım ve spor rutinini bütçe dostu fiyatlarla tazelemek isteyenleri mutlu edecek çok özel keşifler karşımıza çıkıyor.

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