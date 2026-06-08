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Bugün İndirimde Neler Var? 8 Haziran 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 8 Haziran 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
08.06.2026 - 10:43
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Haziran ayının ikinci haftasına peş peşe gelen dev sepet kampanyalarıyla hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Bugün hem yaz gardırobunu yenilemek isteyenleri hem de kişisel bakım ve spor rutinini bütçe dostu fiyatlarla tazelemek isteyenleri mutlu edecek çok özel keşifler karşımıza çıkıyor.

Bu içerik 08.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Buratti polo yaka erkek tişörtleri sepet aşamasında 343 TL ve size özel ONEDIO20 koduyla ekstra %20 indirimli!

Buratti polo yaka erkek tişörtleri sepet aşamasında 343 TL ve size özel ONEDIO20 koduyla ekstra %20 indirimli!

Yaz aylarında hem ofis şıklığında hem de günlük kombinlerde jilet gibi bir duruş vadeden bu konforlu erkek tişörtleri, kat kat uygulanan sepet avantajıyla gardırobunu yenilemek isteyenleri bekliyor.

Buratti Polo Yaka Erkek Tshirt

Wefood Organik Hindistan Cevizi Yağı 506 TL yerine sepette %40 indirimle 303.60 TL ve bize özel ''onedio'' koduyla ekstra %10 fırsatla listede!

Wefood Organik Hindistan Cevizi Yağı 506 TL yerine sepette %40 indirimle 303.60 TL ve bize özel ''onedio'' koduyla ekstra %10 fırsatla listede!

Hem fit tariflerin ve kahvelerin vazgeçilmezi olan hem de saç ve cilt bakımında mucizeler yaratan bu doğal Hindistan cevizi yağı, sepet aşamasında resmen eriyen fiyatıyla harika bir bütçe dostu stok ürünü oldu.

Wefood Organik Hindistan Cevizi Yağı

Nuxe Body canlandırıcı granüllü vücut peelingi 780 TL yerine net %45 indirimle sadece 429 TL!

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Özel dokusuyla cildi ölü derilerden nazikçe arındırırken yenileyen ve vücuda harika bir pürüzsüzlük kazandıran bu 150 ml'lik popüler peeling, en çok satan kişisel bakım ürünü olmaya aday.

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adidas Crazychaos 2000 kadın günlük spor ayakkabı sepet aşamasında uygulayacağınız onedio30 koduyla sadece 3.359,30 TL!

Sokak modasında retro estetiği ve gün boyu süren o meşhur adidas konforunu bir arada sunan bu şık kadın sneaker modeli, bize özel kodun yarattığı dev fiyat düşüşüyle çok uyguna geliyor.

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Stanley Quencher pipetli termos bardak 1.547 TL yerine %14 indirimle 1.338,02 TL!

Stanley Quencher pipetli termos bardak 1.547 TL yerine %14 indirimle 1.338,02 TL!

Yaz aylarında buz gibi içeceklerinizi saatler boyunca soğuk tutan, araba bardaklıklarına mükemmel uyum sağlayan bu 1.18 litrelik dev termos, bütçe dostu fiyatıyla her an yanınızda taşımak isteyeceğiniz harika bir yol arkadaşı.

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak Krem 1.18 Litre

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Camper Runner Four erkek beyaz deri spor ayakkabı 5.999,25 TL yerine %33 net indirimle 3.999,50 TL!

Camper Runner Four erkek beyaz deri spor ayakkabı 5.999,25 TL yerine %33 net indirimle 3.999,50 TL!

Markanın kalitesini ve ayak anatomisini tamamen destekleyen o meşhur rahatlığını jilet gibi duran bembeyaz bir deri tasarımıyla buluşturan bu şık model, yaz kombinlerinizin en konforlu ve kurtarıcı parçası olmaya aday.

Camper Runner Four Erkek Beyaz Deri Spor Ayakkabı

Crocs Bayaband unisex terlik 4.638,36 TL yerine %42 indirimle 2.704 TL!

Crocs Bayaband unisex terlik 4.638,36 TL yerine %42 indirimle 2.704 TL!

Yaz seyahatlerinde, plajda ve günlük hayatta ayakları asla yormayan o hafif, ergonomik yapısıyla öne çıkan kış beyazı renkli bu ikonik model, neredeyse yarı fiyatına düşen avantajlı etiketiyle sepetlerde yerini alıyor.

Crocs Bayaband Unisex Yetişkin Beyaz Terlik

adidas Galaxy 7 erkek yürüyüş ayakkabısı 2.022,61 TL yerine indirim fırsatıyla sadece 1.825 TL!

adidas Galaxy 7 erkek yürüyüş ayakkabısı 2.022,61 TL yerine indirim fırsatıyla sadece 1.825 TL!

Nefes alabilen üst filesi ve her adımda maksimum yastıklama sunan taban teknolojisiyle öne çıkan bu siyah erkek sneaker, sabah yürüyüşlerinde ve günlük koşuşturmacada adımlarına konfor katmak isteyenleri bekliyor.

adidas Galaxy 7 Erkek Yürüyüş Ayakkabısı

Hayfene Element serisi 5li paket baharat seti markanın 200 TL üzeri %30 indirim avantajıyla listede!

Hayfene Element serisi 5li paket baharat seti markanın 200 TL üzeri %30 indirim avantajıyla listede!

Ateş, su, toprak, hava ve beşinci element karışımlarını tek bir kutuda toplayarak mutfakta harika lezzet deneyimleri sunan bu özel paket, sepet aşamasındaki fiyat düşüşüyle yemeklerine şef dokunuşu katmak isteyenler için ideal.

Hayfene Element Serisi 5li Paket Baharat Seti

Plaj şıklığını tamamlayan Bolder Stella narçiçeği uzun pareo sepete özel fiyatıyla sadece 552,41 TL!

Plaj şıklığını tamamlayan Bolder Stella narçiçeği uzun pareo sepete özel fiyatıyla sadece 552,41 TL!

İç göstermeyen kaliteli kumaş dokusu, 100x145 cm ideal ölçüleri ve Coffee Time yazılı canlı narçiçeği tasarımıyla öne çıkan bu şık pareo, mayo ve bikinilerin üzerine eforsuz bir zarafet katmak isteyenlerin sepetinde.

Bolder Stella Narçiçeği Uzun Pareo

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Rexona Clinical Protection Deodorant Kremi sadece 259,90 TL!

Rexona Clinical Protection Deodorant Kremi sadece 259,90 TL!

Yaz sıcaklarında gün boyu ferah, temiz ve güvende hissetmenizi sağlayan bu 45 ml'lik yoğun formüllü Shower Clean krem deodorant, çantanızda her yere kolayca taşıyabileceğiniz en etkili kişisel bakım ihtiyaçlarından biri.

Rexona Clinical Protection Crem Deodorant 45 ml

Yaz aylarının kurtarıcısı Siveno ürünlerinde sivrisinek koruyucu sprey çeşitlerinde dahil kaçırılmayacak 4 al 3 öde fırsatı!

Yaz aylarının kurtarıcısı Siveno ürünlerinde sivrisinek koruyucu sprey çeşitlerinde dahil kaçırılmayacak 4 al 3 öde fırsatı!

%100 doğal, bitkisel içeriği sayesinde tüm ailenizi ve çocuklarınızı sivrisinek ısırıklarından güvenle koruyan bu popüler sprey, markanın çok al az öde kampanyasıyla bu mevsimde tam anlamıyla stok yapmalık bir ürüne dönüşüyor.

Siveno Sivrisinek Koruyucu Sprey 50 ml

Züber Nutzilla kakaolu fındık kreması festival özel %30 net indirim ve kat kat kupon avantajlarıyla sepetinizde!

Züber Nutzilla kakaolu fındık kreması festival özel %30 net indirim ve kat kat kupon avantajlarıyla sepetinizde!

İçeriğindeki yüksek fındık oranı ve temiz içeriğiyle öne çıkan bu 315 gramlık kakaolu krema, 750 TL'ye 150 TL kuponu ve 1500 TL üzerine ZUBER300 koduyla 300 TL indirim sunan dev festival kampanyasıyla mutfak stoklarını yenilemeye geliyor.

Züber Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması 315 g

Philips Lumea 9900 serisi IPL lazer epilasyon cihazı tüm indirimlere ek LUMEA500 koduyla net 500 TL indirimli!

Philips Lumea 9900 serisi IPL lazer epilasyon cihazı tüm indirimlere ek LUMEA500 koduyla net 500 TL indirimli!

SkinAI teknolojisi, vücut, yüz, koltuk altı ve bikini bölgesi için tasarlanmış 4 özel başlığı ve şık çantasıyla ev konforunda pürüzsüzlük sunan bu profesyonel cihaz, 8 ile 11 haziran arasında geçerli ek kupon fırsatıyla günün en büyük teknoloji yatırımı.

Philips Lumea 9900 Serisi IPL Tüy Alma Cihazı

Philips 16'sı 1 arada erkek bakım seti erkek bakım ürünlerine özel BABA10 koduyla ekstra %10 indirimde!

Philips 16'sı 1 arada erkek bakım seti erkek bakım ürünlerine özel BABA10 koduyla ekstra %10 indirimde!

Yüz, saç ve vücut kullanımı için üretilen, ıslak ya da kuru olarak pürüzsüz bir tıraş deneyimi sunan bu profesyonel 16 parçalı set, yaklaşan Babalar Günü öncesinde bütçe dostu ve çok kullanışlı bir hediye seçeneği arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat.

Philips 16sı 1 Arada Erkek Bakım Seti

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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