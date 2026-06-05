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6 - 12 Haziran 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 6 - 12 Haziran 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
05.06.2026 - 18:09
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6 - 12 Haziran 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 6 Haziran 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kg 349 TL

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kg 349 TL

  • İçim Tam Yağlı Tost Peyniri 700 g 299 TL

  • Torku Tam Yağlı Tost Peyniri 600 g 269 TL

  • İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 750 g 189 TL

  • Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 750 g 189 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 g 189 TL

  • Muratbey Lor Peyniri 500 g 79,50 TL

  • Pınar Süt 1 L 65 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Süt 1 L 62,50 TL

  • Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 g 289 TL

  • Piliç Kokteyl Sosis 500 g 72,50 TL

  • Piliç Şinitzel 700 g 97,50 TL

  • SuperFresh Dondurulmuş Orman Meyveleri 300 g 189 TL

  • Namet Dana Kangal Sucuk 280 g 209 TL

  • Namet Dana Parmak Sucuk 280 g 209 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 g 189 TL

  • Kaanlar Kolot Peyniri 500 g 179 TL

  • Kebir Kolot Peyniri 500 g 179 TL

  • Milkten Labne 300 g 70 TL

  • Birşah Süzme Yoğurt 900 g 120 TL

  • Gezen Tavuk Yumurtası 10'lu M Boy 79 TL

  • Öncü Salamura Siyah Zeytin 1000 g 199 TL

  • Çokça Kahvaltılık Sos Acılı 300 g 42,50 TL

  • Çokça Kahvaltılık Sos Acısız 300 g 42,50 TL

  • Torku Tahin Helva Sade 500 g 99,50 TL

  • Torku Tahin Helva Kakaolu 500 g 99,50 TL

  • Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 350 g 239 TL

Ülker Alpella Kakaolu Gofret 24x26 g 159 TL

Ülker Alpella Kakaolu Gofret 24x26 g 159 TL

  • Eti Tutku Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi 100 g 20 TL

  • Eti Nero Kremalı Kakaolu Bisküvi 4x110 g 79,50 TL

  • Aptamil Çocuk Devam Sütü 250 g 285 TL

  • Öncü Domates Salçası 830 g 79,50 TL

  • Çaykur Tiryaki Çayı 500 g 135 TL

  • Gazlı İçecek Fanta 1,75 L 65 TL

  • Gazlı İçecek Coca-Cola 1,75 L 65 TL

  • Cappy Pulpy Portakal Aromalı İçecek 1 L 60 TL

  • Ovadan Osmancık Pirinç 1 KG 68,50 TL

  • Yöremce Pilavlık Bulgur 1 KG 27 TL

  • Yöremce Köftelik Bulgur 1 KG 27 TL

  • Yöremce Dermason Fasulye 1 KG 64,50 TL

  • Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 L 449,50 TL

  • Indomie Noodle Körili 5x75 g 72,50 TL

  • Indomie Noodle Tavuklu 5x70 g 72,50 TL

  • Bizim Margarin Paket 250 g 34,50 TL

  • Bal Küpü Toz Şeker 5 KG 209,50 TL

  • Doğuş Toz Şeker 5 KG 209,50 TL

  • Bor Şeker Toz Şeker 5 KG 209,50 TL

  • Irmak Toz Şeker 5 KG 209,50 TL

  • Nar Toz Şeker 5 KG 209,50 TL

  • Barilla Spagetti Makarna 500 g 39,50 TL

  • Barilla Kalem Makarna 500 g 39,50 TL

  • Nimet Çikolatalı Kruvasan 300 g 71,50 TL

  • Eti Etimek 143 g 45 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

Tchibo Kahvelerde %35'e Varan İndirim

Tchibo Kahvelerde %35'e Varan İndirim

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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