article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik
, Hediye
Bakımına Özen Gösterenler Buraya! Haftanın En Çok Satılan Kozmetik Ürünleri

etiket Bakımına Özen Gösterenler Buraya! Haftanın En Çok Satılan Kozmetik Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
06.06.2026 - 10:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yaz sezonunun iyice kendini hissettirmesiyle birlikte kişisel bakım ve makyaj rutinleri de tamamen yenilendi. Saç bakımından cilt korumasına, ışıltılı makyajlardan hayat kurtaran mini cihazlara kadar bu hafta kargocuların taşımaktan yorulduğu en popüler ve en çok satan kozmetikleri tek bir yerde topladık!

Bu içerik 06.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu hafta en çok satan Dermoten kaş kirpik serumunu bize özel onedio40 koduyla hemen kapın!

Bu hafta en çok satan Dermoten kaş kirpik serumunu bize özel onedio40 koduyla hemen kapın!

Yaza girmeden bakışlarına doping yapmak isteyenlerin favorisi olan bu 20 ml'lik popüler serum, özel kodumuzla bu haftanın en çok sipariş verilen kişisel bakım ürünü oldu.

Dermoten Kaş Kirpik Serumu 20 ml

Bu haftanın tık rekortmeni Clinique yoğun hacim veren maskara makyaj çantalarının yeni göz bebeği!

Bu haftanın tık rekortmeni Clinique yoğun hacim veren maskara makyaj çantalarının yeni göz bebeği!

Özel fırçasıyla en kısa kirpikleri bile tek tek ayıran ve topaklanma yapmadan simsiyah duruş vadeden bu 10 ml'lik ürün, bu hafta en çok satanlar listesinde zirveye oynadı.

Clinique High Impact High Fi Yoğun Hacim Veren Maskara 10 ml

Bu hafta kapış kapış giden MJCARE Peeling Set 4'lü Seti'yle baştan aşağı yenilenmenin tam zamanı!

Bu hafta kapış kapış giden MJCARE Peeling Set 4'lü Seti'yle baştan aşağı yenilenmenin tam zamanı!

Yaz aylarında pürüzsüz bir cilt estetiği yakalamak isteyenlerin vazgeçilmezi olan bu paket, cildi nazikçe arındırarak bu haftanın en çok satan maske paketi seçildi.

MJCARE Baştan Aşağı Yenileyici ve Arındırıcı 4lü Peeling Seti

Banyo stoklarının vazgeçilmezi olan meşhur Bioxcin Forte şampuan 3 al 2 öde kampanyasında!

Banyo stoklarının vazgeçilmezi olan meşhur Bioxcin Forte şampuan 3 al 2 öde kampanyasında!

Saç tellerini kökten uca besleyerek daha gür ve sağlıklı uzamasını sağlayan bu 300 ml'lik yoğun formüllü şampuan, çifte sepet avantajıyla bu hafta elden ele gezdi.

Bioxcin Forte Şampuan 300 ml

Yaz kombinlerini tamamlayan en popüler saç ürünü Urban Care ıslak görünüm sağlayan wax!

Yaz kombinlerini tamamlayan en popüler saç ürünü Urban Care ıslak görünüm sağlayan wax!

Güçlü tutuşu sayesinde saç şekline anında yön veren ve asla ağırlık yapmadan parlaklık kazandıran bu 100 ml'lik ürün, bu hafta saç kategorisinde satış rekoru kırdı.

Urban Care Style Guide Islak Görünüm Sağlayan Wax 100 ml

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu hafta listenin üst sırasına yerleşen Bioderma leke karşıtı güneş kremini bitmeden sepetinize atın!

Bu hafta listenin üst sırasına yerleşen Bioderma leke karşıtı güneş kremini bitmeden sepetinize atın!

Hem yüz hem vücut için ideal olan bu 150 ml'lik dev boy güneş kremi, cildi korurken mevcut lekelerin rengini açmaya yardımcı olduğu için bu hafta kapış kapış giden ürünlerden oldu.

Bioderma Photoderm Leke Karşıtı Güneş Kremi 150 ml

Ebeveyn sepetlerinde liderliği çeken Mustela bebek günlük çözüm seti stok yapmalık fiyatta!

Ebeveyn sepetlerinde liderliği çeken Mustela bebek günlük çözüm seti stok yapmalık fiyatta!

Doğal özlü şampuanı, pişik önleyici kremi ve masaj yağıyla bebeklerin tüm bakımını eksiksiz karşılayan bu popüler set, annelerin bu hafta en çok satın aldığı seçenek oldu.

Mustela Bebek Günlük Doğal İçerikli Çözüm Seti

L’Oreal Paris Glotion nemlendiriciyle doğal bir yaz ışıltısı yakalayın!

L’Oreal Paris Glotion nemlendiriciyle doğal bir yaz ışıltısı yakalayın!

Fair Glow tonundaki bu popüler ışıltı bazını tek başına veya fondöten altına uygulayabilirsiniz, ürün makyaj severlerin bu hafta en çok sipariş verdiği makyaj favorisi seçildi.

LOreal Paris Glotion All In One Doğal Işıltı 901 Fair Glow 40 ml

Yaz sıcaklarında parlamayan ferah bir cilt isteyenlerin en çok kapıştığı La Roche Posay yüz yıkama jeli!

Yaz sıcaklarında parlamayan ferah bir cilt isteyenlerin en çok kapıştığı La Roche Posay yüz yıkama jeli!

Cildin sebum dengesini mükemmel şekilde ayarlarken fazla yağı ve kiri temizleyen bu 400 ml'lik dev boy jel, bu hafta temizleme kategorisinde en çok satan bütçe dostu ürün oldu.

La Roche Posay Effaclar Yağlı Ciltler İçin Arındırıcı Temizleme Jeli 400 ml

Bıyık ve çene bölgesindeki tüyleri saniyeler içinde acısız alan mini kadın tüy dökücü cihaz!

Bıyık ve çene bölgesindeki tüyleri saniyeler içinde acısız alan mini kadın tüy dökücü cihaz!

Pilli taşınabilir tasarımı sayesinde çantanızda her yere götürebileceğiniz bu hızlı cihaz, ani planların ve yaz seyahatlerinin en çok sipariş verilen pratik teknolojisi oldu.

Braun Face FS1000 Elektrikli Kadın Yüz Tüy Dökücü Mini Cihaz

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cilde nefes aldırırken kusurları tamamen gizleyen bakım yapan nemlendirici fondöten!

Cilde nefes aldırırken kusurları tamamen gizleyen bakım yapan nemlendirici fondöten!

1.5N nötr alt tonuyla ten rengine mükemmel uyan ve hyalüronik asitle cildi kurutmadan kapatan bu popüler ürün, doğal makyaj trendini benimseyenlerin tık rekortmeni oldu.

LOreal Paris True Match Bakım Yapan Kapatıcı Fondöten 1.5N

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın