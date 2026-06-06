Bakımına Özen Gösterenler Buraya! Haftanın En Çok Satılan Kozmetik Ürünleri
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Yaz sezonunun iyice kendini hissettirmesiyle birlikte kişisel bakım ve makyaj rutinleri de tamamen yenilendi. Saç bakımından cilt korumasına, ışıltılı makyajlardan hayat kurtaran mini cihazlara kadar bu hafta kargocuların taşımaktan yorulduğu en popüler ve en çok satan kozmetikleri tek bir yerde topladık!
Bu içerik 06.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Bu hafta en çok satan Dermoten kaş kirpik serumunu bize özel onedio40 koduyla hemen kapın!
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Bu haftanın tık rekortmeni Clinique yoğun hacim veren maskara makyaj çantalarının yeni göz bebeği!
Bu hafta kapış kapış giden MJCARE Peeling Set 4'lü Seti'yle baştan aşağı yenilenmenin tam zamanı!
Banyo stoklarının vazgeçilmezi olan meşhur Bioxcin Forte şampuan 3 al 2 öde kampanyasında!
Yaz kombinlerini tamamlayan en popüler saç ürünü Urban Care ıslak görünüm sağlayan wax!
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Bu hafta listenin üst sırasına yerleşen Bioderma leke karşıtı güneş kremini bitmeden sepetinize atın!
Ebeveyn sepetlerinde liderliği çeken Mustela bebek günlük çözüm seti stok yapmalık fiyatta!
L’Oreal Paris Glotion nemlendiriciyle doğal bir yaz ışıltısı yakalayın!
Yaz sıcaklarında parlamayan ferah bir cilt isteyenlerin en çok kapıştığı La Roche Posay yüz yıkama jeli!
Bıyık ve çene bölgesindeki tüyleri saniyeler içinde acısız alan mini kadın tüy dökücü cihaz!
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Cilde nefes aldırırken kusurları tamamen gizleyen bakım yapan nemlendirici fondöten!
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