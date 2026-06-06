Bakımına Özen Gösterenler Buraya! Haftanın En Çok Satılan Kozmetik Ürünleri

Yaz sezonunun iyice kendini hissettirmesiyle birlikte kişisel bakım ve makyaj rutinleri de tamamen yenilendi. Saç bakımından cilt korumasına, ışıltılı makyajlardan hayat kurtaran mini cihazlara kadar bu hafta kargocuların taşımaktan yorulduğu en popüler ve en çok satan kozmetikleri tek bir yerde topladık!

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