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İndirime Girse de Alsak Diye Beklediğimiz Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti İşe Yarıyor mu?

etiket İndirime Girse de Alsak Diye Beklediğimiz Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti İşe Yarıyor mu?

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
01.05.2025 - 13:39

Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti’ni sizin için detaylıca inceledik! Bu yenilikçi ürün, sadece evcil hayvan sahiplerinin hayatını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda minik dostunuzun konforunu da üst seviyeye taşıyor.

Peki bu akıllı sistem günlük rutininizi nasıl değiştiriyor, kedinizin yaşam kalitesini nasıl artırıyor? Gelin, birlikte tüm özelliklerine yakından bakalım!

Bu içerik 01.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Haustier’in yeni nesil akıllı otomatik kedi tuvaleti, hem patili dostunuzun hem de sizin konforunuzu en üst düzeyde tutmak için en ince detaylara kadar düşünülerek tasarlanmış.

Haustier’in yeni nesil akıllı otomatik kedi tuvaleti, hem patili dostunuzun hem de sizin konforunuzu en üst düzeyde tutmak için en ince detaylara kadar düşünülerek tasarlanmış.

Temizlik zahmetini unutturacak bu yenilikçi sistem, hijyen ve kullanım kolaylığını bir araya getirirken, kedinizin konforunu da asla ikinci plana atmıyor. Kısacası, sizin rahatınız ve kedinizin mutluluğu bu teknolojik kutuda buluşuyor!

Otomatik temizleme özelliği sayesinde, kedinizin dışkı ve idrarı hızlı ve hijyenik bir şekilde ortadan kaldırılır, üstelik sizin elinizi bile kirletmeden!

Otomatik temizleme özelliği sayesinde, kedinizin dışkı ve idrarı hızlı ve hijyenik bir şekilde ortadan kaldırılır, üstelik sizin elinizi bile kirletmeden!

Küçük boyut, büyük performans mottosuyla öne çıkan bu akıllı tuvalet, yenilikçi tasarımı sayesinde evde daha az yer kaplarken kedinize ferah bir kullanım alanı sunar.

Ayrıca UV temizleme fonksiyonu ve gelişmiş akıllı sensörleri sayesinde hijyeni bir üst seviyeye taşır.

Tüm hareketleri takip eden sistem, mobil uygulama üzerinden size anlık bildirimler göndererek her şeyden haberdar olmanızı sağlar.

Tüm hareketleri takip eden sistem, mobil uygulama üzerinden size anlık bildirimler göndererek her şeyden haberdar olmanızı sağlar.

İçindeki ağırlık sensörleri sayesinde kedinizin tuvalete girip girmediğini anında algılar; hareket sensörleri ise ister manuel ister otomatik olarak, kediniz cihazdan uzaklaştığında temizlik işlemini başlatır.

Geniş iç hacmiyle dikkat çeken bu model, tam 72 litrelik alanı sayesinde özellikle büyük ve tombik patililerin bile rahatça girip çıkabileceği ferah bir deneyim sunuyor.

Geniş iç hacmiyle dikkat çeken bu model, tam 72 litrelik alanı sayesinde özellikle büyük ve tombik patililerin bile rahatça girip çıkabileceği ferah bir deneyim sunuyor.

7 litrelik çöp haznesi ve beraberinde gelen deodorant çantası, kötü kokuları minimumda tutarak evinizin havasını bozmadan hijyeni sağlar.

Ayrıca evcil dostunuzun ayaklarına yapışan kumlar içinde elekli kedi kumu paspası kutu içeriğinde bulunmaktadır.

Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

Sonuç olarak, Haustier CB001 yalnızca bir kedi tuvaleti değil; hem sizin hem de kedinizin yaşam kalitesini artıran akıllı bir yardımcınız. Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaletine gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

Sonuç olarak, Haustier CB001 yalnızca bir kedi tuvaleti değil; hem sizin hem de kedinizin yaşam kalitesini artıran akıllı bir yardımcınız. Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaletine gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

  • Ürünün telefona bağlanması ekstra kolaylık sağlıyor ancak bence çok mühim değil. Kullanımı çok basit. Ürün kurulu halde geliyor. Benim 3 kedim var korkmadan girdiler. Ürünün temizlemesi hızlı ve sessiz çalışıyor tek tuşla kirli kumu temizden ayırıyor bu çok güzel bir özellik atık kutusu hemen dolmuyor. Alacak olanlara tavsiye ederim.

  • 3 aylık kullanım deneyimimizden sonra yazıyorum. Çok büyük kolaylık hatasız çalışıyor. İthalatçı firma ilgiside çok iyi ilk parti aldığımız üründe olmayan ek bir parçayı da ücretsiz olarak temin ettiler.hatta 2. Ürünü de yazlığımıza aldık Kesinlikle tavsiye ediyorum.

  • Piyasada çok fazla otomatik kedi tuvaleti seçeneği belirdi ama detaylı inceleme yapınca aslında çoğu aynı ürünlerin farklı marka basılmış olanı. Bu model sanırım yeni sürüldü piyasaya. Bir kaç gündür kullanıyorum alet zaten hazır kurulu şekilde geliyor hatta içinde çöp poşeti bile takılı. Sadece belirtilen app üzerinden aktif edip kullanmak kalıyor bize. Kullanımına gelince gayet sessiz çalışıyor, mekanik olarak sistemi güvenli görünüyor kediler için tehdit oluşturabilecek bir eksiği yok, kaldı ki hem içinde hem önünde sensör olduğu için kedi geldiğinde temizlik aşamasında falansa bile duruyor cihaz kedi ayrıldığında devam ediyor. Kedilerin alışması için ise önce aleti boş şekilde koyup içine girip çıkmalarını bekledim bir kaç saat o şekilde durdu sonrasında kum ekleyip çalıştırmaya başladım.

  • 2 yıldır normal tuvalet kullanan korkak kedimin alışması 1 haftayı buldu. 1 haftadır her temizliğe geçtiğinde dibine gelip izliyor ama cihazın sensörü her seferinde duruyor dibinde bekleyen kedim için 10 dakika durduğunu gördüm şahsen hele şans eseri ayağını falan sokmaya çalıştığında cihaz direkt duruyor o konuda şüphesi olan varsa hiç şüphelenmesine gerek yok. Ben alışma süresi boyunca otomatik temizlemeyi kapattım eve geldiğimde ben manuel olarak çalıştırdım hem makine hem de kedime güvenmediğimden size de ilk başlarda onu tavsiye ederim otomatik çalıştıracak arkadaşlar içinde 10 dakikanın altına sakın indirmeyin çünkü topaklanma süresi kısa olduğunda bütün makinenin içi idrar kum karışımı olabiliyor.

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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