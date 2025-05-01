İndirime Girse de Alsak Diye Beklediğimiz Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti İşe Yarıyor mu?

Ürünün telefona bağlanması ekstra kolaylık sağlıyor ancak bence çok mühim değil. Kullanımı çok basit. Ürün kurulu halde geliyor. Benim 3 kedim var korkmadan girdiler. Ürünün temizlemesi hızlı ve sessiz çalışıyor tek tuşla kirli kumu temizden ayırıyor bu çok güzel bir özellik atık kutusu hemen dolmuyor. Alacak olanlara tavsiye ederim.

3 aylık kullanım deneyimimizden sonra yazıyorum. Çok büyük kolaylık hatasız çalışıyor. İthalatçı firma ilgiside çok iyi ilk parti aldığımız üründe olmayan ek bir parçayı da ücretsiz olarak temin ettiler.hatta 2. Ürünü de yazlığımıza aldık Kesinlikle tavsiye ediyorum.

Piyasada çok fazla otomatik kedi tuvaleti seçeneği belirdi ama detaylı inceleme yapınca aslında çoğu aynı ürünlerin farklı marka basılmış olanı. Bu model sanırım yeni sürüldü piyasaya. Bir kaç gündür kullanıyorum alet zaten hazır kurulu şekilde geliyor hatta içinde çöp poşeti bile takılı. Sadece belirtilen app üzerinden aktif edip kullanmak kalıyor bize. Kullanımına gelince gayet sessiz çalışıyor, mekanik olarak sistemi güvenli görünüyor kediler için tehdit oluşturabilecek bir eksiği yok, kaldı ki hem içinde hem önünde sensör olduğu için kedi geldiğinde temizlik aşamasında falansa bile duruyor cihaz kedi ayrıldığında devam ediyor. Kedilerin alışması için ise önce aleti boş şekilde koyup içine girip çıkmalarını bekledim bir kaç saat o şekilde durdu sonrasında kum ekleyip çalıştırmaya başladım.