Demir, İsmail Hacıoğlu’nun canlandırdığı Rüzgar’ın babasının geçmişiyle bağlantılı bir karakter olarak diziye dahil olacak. Bağın ne olduğu ve Demir’in Rüzgar’ın karşısına nasıl çıkacağı ise henüz belli değil.