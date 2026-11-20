Yeraltı Dizisine Rüzgar’ın Geçmişine Uzanan Sürpriz Bir İsim Geliyor
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NOW’ın yüksek reytingleriyle dikkat çeken dizisi Yeraltı, önümüzdeki hafta 24. bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölümde kadroya katılacak bir oyuncunun, İsmail Hacıoğlu’nun canlandırdığı Rüzgar’ın hikayesine dahil olacağı konuşuluyor. Yeni karakterle ilgili ilk kulis bilgisinde ise Rüzgar’ın babasıyla bağlantılı bir detay var.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Yeraltı’nın 24. bölümünde kadroya yeni bir isim katılıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Demir’in hikayeye Rüzgar’ın babası üzerinden gireceği ortaya çıktı.
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