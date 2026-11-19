Yeraltı Reytingleri Fırladı, 1 Puan Artırdı: 18 Kasım Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı
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18 Kasım 2026 Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandı.
Geçtiğimiz hafta zirvede yer alan Sevdan Bir Ateş, bu hafta düşüş yaşarken Yeraltı dizisi yükselişe geçti. NOW TV'nin dizisi 9,00 reytingle günün en çok izlenen yapımı olurken çarşamba akşamlarının reyting yarışında dengeler değişti.
İşte 18 Kasım Çarşamba reyting sonuçları...
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
18 Kasım Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
18 Kasım Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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