Destek Holding Hakkında Sulh Ceza Hakimliği Kararı Çıktı ve TMSF Yönetimi Yeniden Kurdu
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İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, 19 Kasım'da Destek Holding AŞ hakkında karar verdi. Karar, Destek Finans Faktoring'in çoğunluk hissesini elinde tutan holdingin yönetimini doğrudan etkiledi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu ise bir gün sonra yeni bir yönetim kurulu oluşturdu.
Mahkeme kararı TMSF'yi yetkilendirdi.
Yeni yönetim kurulu belirlendi.
Süreç fon soruşturmasına dayanıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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