Kararın ertesinde, 20 Kasım'da TMSF Fon Kurulu toplanarak Destek Holding için yeni bir yönetim kurulu oluşturulmasına karar verdi. Kurul, yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin atamasını da yaptı. Destek Finans Faktoring'e daha önce de kayyum atanmıştı. Şirket, 7 Ekim 2026 tarihli İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF'nin kayyum olarak görevlendirildiğini bildirmişti.