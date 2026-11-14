Fon Soruşturmasında Akılalmaz 93 Kat İddiası: "Ben de Türkiye'nin Jeff Bezos'u Olayım"
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Fon soruşturmasına ilişkin Ankara kulislerinde konuşulan yeni bir iddia gündeme oturdu. Gazeteci Deniz Zeyrek, bir iş insanının Tera, Pusula ya da Destek fonlarından birine 300 milyon lirayla girip yaklaşık 28 milyar lirayla çıktığının konuşulduğunu öne sürdü. Zeyrek, söz konusu iş insanının 'Ben de Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım' dediğini ileri sürdü.
300 milyon liralık yatırımın 28 milyar liraya, yani yaklaşık 93 katına ulaştığı iddia edildi
"Ben de Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım."
Deniz Zeyrek'in iddiaları👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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