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Fon Soruşturmasında Akılalmaz 93 Kat İddiası: "Ben de Türkiye'nin Jeff Bezos'u Olayım"

Fon Soruşturmasında Akılalmaz 93 Kat İddiası: "Ben de Türkiye'nin Jeff Bezos'u Olayım"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.11.2026 - 10:02
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Fon soruşturmasına ilişkin Ankara kulislerinde konuşulan yeni bir iddia gündeme oturdu. Gazeteci Deniz Zeyrek, bir iş insanının Tera, Pusula ya da Destek fonlarından birine 300 milyon lirayla girip yaklaşık 28 milyar lirayla çıktığının konuşulduğunu öne sürdü. Zeyrek, söz konusu iş insanının 'Ben de Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım' dediğini ileri sürdü.

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300 milyon liralık yatırımın 28 milyar liraya, yani yaklaşık 93 katına ulaştığı iddia edildi

300 milyon liralık yatırımın 28 milyar liraya, yani yaklaşık 93 katına ulaştığı iddia edildi

NOW TV'de yayınlanan Orta Sayfa programına konuk olan Deniz Zeyrek, son haftaların en çok konuşulan dosyası olan fon soruşturmasıyla ilgili kendisine aktarılan para hareketlerini anlattı. Zeyrek, bilgilerin henüz somut belgelerle doğrulanmadığının altını çizerek bir iş insanının adının geçtiğini söyledi.

Anlatılanlara göre söz konusu isim, Tera, Pusula veya Destek fonlarından birine 300 milyon lira yatırdı. Aynı yatırımın 28 milyar liraya ulaştığı, bunun da başlangıçtaki paranın yaklaşık 93 katı anlamına geldiği öne sürülüyor.

"Ben de Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım."

"Ben de Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım."

Hikâyenin en çok konuşulan kısmı ise iş insanının yakın çevresiyle yaşadığı öne sürülen bir diyalog oldu. Zeyrek'in aktardığına göre bir arkadaşı, hisse fiyatlarındaki olağan dışı yükselişi hatırlatıp bu kazançta bir haksızlık olup olmadığını sordu. Zeyrek, iş insanının yanıtının ise 'Yoo, bu iş böyle. Ben de Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım, ne olmuş buna?' olduğunu ileri sürdü.

Jeff Bezos kimdir?

Jeffrey Preston Bezos, dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un kurucusudur. Forbes verilerine göre 243 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 4. insanıdır. 

Deniz Zeyrek'in iddiaları👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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