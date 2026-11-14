Fon Soruşturmasında Akılalmaz 93 Kat İddiası: "Ben de Türkiye'nin Jeff Bezos'u Olayım"

NOW TV'de yayınlanan Orta Sayfa programına konuk olan Deniz Zeyrek, son haftaların en çok konuşulan dosyası olan fon soruşturmasıyla ilgili kendisine aktarılan para hareketlerini anlattı. Zeyrek, bilgilerin henüz somut belgelerle doğrulanmadığının altını çizerek bir iş insanının adının geçtiğini söyledi.

Anlatılanlara göre söz konusu isim, Tera, Pusula veya Destek fonlarından birine 300 milyon lira yatırdı. Aynı yatırımın 28 milyar liraya ulaştığı, bunun da başlangıçtaki paranın yaklaşık 93 katı anlamına geldiği öne sürülüyor.