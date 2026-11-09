Fon Soruşturmasında Tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın İfadesi Ortaya Çıktı
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Fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklama öncesi mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. “Örgüte üye olma suçlamasını kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum” diyen ve aylık gelirini 500 bin TL olarak beyan eden Fatma Betül Sayan Kaya “Eşimle bir miktar birikimimiz vardı. Bu birikimi değerlendirmek istedik” dedi.
Kaynak: Burak Doğan / X
Fon soruşturmasında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya mahkeme ifadesinde birikimlerini değerlendirmek istediğini söyledi.
İşte tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın mahkemedeki ifadesi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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