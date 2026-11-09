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Fon Soruşturmasında Tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın İfadesi Ortaya Çıktı

Fon Soruşturmasında Tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın İfadesi Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.11.2026 - 09:31 Son Güncelleme: 09.11.2026 - 09:33
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Fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklama öncesi mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. “Örgüte üye olma suçlamasını kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum” diyen ve aylık gelirini 500 bin TL olarak beyan eden Fatma Betül Sayan Kaya “Eşimle bir miktar birikimimiz vardı. Bu birikimi değerlendirmek istedik” dedi. 

Kaynak: Burak Doğan / X

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Fon soruşturmasında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya mahkeme ifadesinde birikimlerini değerlendirmek istediğini söyledi.

Fon soruşturmasında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya mahkeme ifadesinde birikimlerini değerlendirmek istediğini söyledi.

İfadesinde Tera Holding yöneticisi Emre Tezmen ile hayatında bir kez karşılaştığını ve Erdin Özel’in siyasiler tarafından kendisine yardımcı yapılmasının önerildiğini söyledi. Aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu belirten Fatma Betül Sayan Kaya “17 Eylül’de tasfiye kararı çıktıktan sonra ben ve eşim haksız kazanç olarak nitelendirilen meblağı iade etmek için başvuru yaptık. TMSF tarafından bize 5 Ekim gününe randevu verildi. Randevu verilen gün ve saatte TMSF tarafından tarafımıza belirtilen meblağı iade ettik” ifadelerini kullandı.

İşte tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın mahkemedeki ifadesi:

İşte tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın mahkemedeki ifadesi:

“Ev hanımıyım ve aylık gelirim 500.000 TL'dir.

Atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum.

Tera yönetimle yoğun görüşmelerim olduğu yazmakta fakat kesinlikle böyle bir görüşmem yoktur. 

Emre Tezmen (Tera Yatırım Holding yöneticisi) ile hayatımda bir defa karşılaştım. 

Erdin Özel (Tera grubu yöneticilerinden) isimli şahıs ise bana yardımcım yapılması için siyasiler tarafından önerilmiştir. Ancak kendisi hiçbir dönem yardımcım olmamıştır. 

Kendisiyle yaptığım tüm görüşmeler siyasi amaçlı görüşmelerdir. Hiçbir şekilde ne Tera ile ilgili ne de borsadaki yaptığım işlemlerle kendisiyle görüşmem olmamıştır. 

Yani ben örgüte üye olma suçlamasını kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum.

Savcılık ifademde de geçen Erdin Özel ile görüşmem, onun bana önerilmesi sonucu gerçekleştirdiğimiz tanışma görüşmesiydi. 

Kendisinin ismini duymuştum ancak şahsen o güne kadar tanımıyordum. 

Tanışma görüşmesi olduğu için kendisinin ne iş yaptığını sordum. Kendisi de bana Tera Holding’de yönetimde olduğunu söyledi. 

Tera Holding’i bilmediğim için ‘Ne iş yapar bu Tera Holding?’ diye sordum. 

O da bana borsa aracı kurumu olduklarını, aynı zamanda farklı sektörlerde de yatırım yaptıklarından bahsetti.

Benim o güne kadar borsa hesabım yoktur. Tanışma görüşmemiz de o şekilde bitmiştir. 

Ben, üniversite döneminde ekonomi alanında da eğitim aldığım için borsadan haliyle anlarım. 

Ancak siyasi kimliğim sebebiyle hep uzak durmayı tercih ettim. 

Eşimle bir miktar birikimimiz vardı. Bu birikimi değerlendirmek istedik. 

Hem Erdin Bey’in söyledikleri hem de çevremdeki birçok siyasetçiden duyduğum, borsanın bir yatırım aracı olduğu, SPK, BDDK gibi kurumların denetiminden geçtiği, herkesin yatırım yaptığı ve bir sıkıntı olmadığı söylenilmesi üzerine biz de eşimle bu doğrultuda bir yatırım yaptık. 

Emre Tezmen isimli kişiyle de sadece bir görüşme oldu. Yoğun bir görüşme trafiği kesinlikle söz konusu değildir. Özellikle Emre Tezmen ve Erdin Özel’in HTS kayıtlarımın dosyaya eklenmesini talep ederim.

Savcılık sevk yazısında, benim tüm hisselerimi 16 Eylül 2026’da sattığımı belirtmiştir. Ancak bu husus doğru değildir. 

Hisselerimin yarısından fazlasını Ağustos ayında satmış bulunmaktaydım. 

Bununla birlikte 17 Eylül’de tasfiye kararı çıktıktan sonra ben ve eşim haksız kazanç olarak nitelendirilen meblağı iade etmek için başvuru yaptık. 

TMSF tarafından bize 5 Ekim gününe randevu verildi. Randevu verilen gün ve saatte TMSF tarafından tarafımıza belirtilen meblağı iade ettik.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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