Spor dünyasından pek çok ismi bir araya getiren gecede Nijeryalı golcü Victor Osimhen de davetliler arasındaydı. Kasım başında dizinden ameliyat olan ve sahalardan uzak kalan Osimhen, takım arkadaşının mutlu gününü kaçırmadı.

Öne sürülen iddiaya göre Osimhen, genç çifte düğün hediyesi olarak bir araba verdi. Basına yansıyan bilgilere göre arabanın değeri 75 milyon TL.

Hediyeyle ilgili ne Osimhen'den ne de Yunus Akgün'den bir açıklama geldi. Ancak iddia kısa sürede gündem oldu ve Nijeryalı yıldızın takım arkadaşına yaptığı bu jest sosyal medyada uzun uzun konuşuldu.