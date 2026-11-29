Yunus Akgün'ün Düğününde Osimhen'in Hediyesi Ortaya Çıktı: 75 Milyon TL'lik Araba İddiası
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, Tuğçe Alaca ile dünyaevine girdi. Düğünün ardından en çok konuşulan ayrıntı, Victor Osimhen'in çifte verdiği iddia edilen hediye oldu. Öne sürülen bilgilere göre Nijeryalı golcü, takım arkadaşına 75 milyon TL değerinde bir araba hediye etti. Başkan Dursun Özbek'in hediyesi de gündeme geldi.
Osimhen'in Yunus Akgün'e 75 milyon TL değerinde bir araba hediye ettiği iddia edildi.
Dursun Özbek'in de 20 Cumhuriyet altını ve 100 bin euro taktığı öne sürüldü.
Nikah şahitleri arasında Fatih Terim ve Okan Buruk da vardı.
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