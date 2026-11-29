Parasal Sterilizasyon Nedir? Merkez Bankaları Piyasaya Giren Paranın Etkisini Nasıl Dengeler?
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Bir ülkeye yurt dışından bol döviz girdiğinde ya da merkez bankası piyasaya para sürdüğünde, ortalıkta dolaşan Türk lirası miktarı da artar. Bu fazlalık kontrol altına alınmazsa faizleri aşağı, fiyatları yukarı itebilir. Merkez bankalarının bu ek paranın etkisini dengelemek için kullandığı yönteme parasal sterilizasyon deniyor; nasıl işlediğini adım adım anlattık. (Yazıdaki rakamlar temsili örneklerdir.)
1. Parasal sterilizasyon nedir?
2. Sorun genellikle döviz girişiyle başlar
3. Fazla para neden dert olur?
4. Klasik yol: kıymet satıp parayı geri almak
5. Merkez bankasının kendi senetleri
6. Bankaların parasını kısa süreliğine emanet almak
7. Zorunlu karşılıkları artırmak
8. Kamu mevduatını merkez bankasına taşımak
9. Sterilizasyonun bir faturası var
10. Yüksek faiz yeni döviz girişini çağırabilir
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