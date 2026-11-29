Bankalar topladıkları mevduatın bir kısmını merkez bankasında tutmak zorundadır; bu oran yükseltilince kredi olarak verilebilecek para azalır. IMF ise bu aracı kısa vadeli likidite yönetimi için kaba bir araç olarak görür, çünkü bankalara bir tür vergi gibi yansır.