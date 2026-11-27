Belirsiz bir dönemde 'Biraz kenara para koyayım' demek son derece makul. Peki aynı düşünceyle bütün mahalle, hatta bütün ülke aynı anda harcamayı kısarsa ne olur? Ekonomistlerin tasarruf paradoksu dediği bu durum, bireysel olarak doğru olan bir davranışın toplu hâlde beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini anlatıyor.