Tasarruf Paradoksu Nedir? Herkes Aynı Anda Para Biriktirirse Ne Olur?
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Belirsiz bir dönemde 'Biraz kenara para koyayım' demek son derece makul. Peki aynı düşünceyle bütün mahalle, hatta bütün ülke aynı anda harcamayı kısarsa ne olur? Ekonomistlerin tasarruf paradoksu dediği bu durum, bireysel olarak doğru olan bir davranışın toplu hâlde beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini anlatıyor.
1. Tasarruf paradoksu, toplu tasarrufun kendini sınırlamasıdır
2. Bir hanenin tasarrufu ekonomiyi sarsmaz
3. Senin harcaman başkasının geliridir
4. Etki zincirleme yayılır
5. Gelir düşünce tasarruf gücü de azalır
6. Yatırım her zaman boşluğu doldurmaz
7. Faizler zaten çok düşükse etki güçlenir
8. Dış talep durumu değiştirebilir
9. Paradoks "tasarruf etme" demiyor
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