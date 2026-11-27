Kendisine, 'Nereden aklına geldi sinema?' sorusu yöneltildiğini anlatan Uluçay, “İnsanın aklına gelmez ki, sinemayla birlikte doğar insan” dedikten sonra stüdyodakileri ve izleyicileri 1963 yılına götürüyor:

Karlı bir gün, ilkokul öğrencisiyim. Uzun paltolu, fötr şapkalı bir adam girdi sınıfa. Öğretmenle bir süre konuştular. Öğretmen dedi ki: ‘Köye sinema geldi. Herkes 25 kuruş getirsin. Parası olmayanların parasını ben vereceğim.’ Sinemayı ilk o gün tanıdım ben. Bir savaş sonrası filmiydi. Prag mıydı gördüğüm yoksa Viyana mıydı? Yıkılmış bir şehir, çapraz kadrajlar, ıslak parke yollar ve dokunaklı bir öykü sürüp gidiyor. Çok sordum, aradım; yani bu nedir, hangi filmdir bu? Bulamadım cevabını. O gün zehirlendim.