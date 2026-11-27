Beşiktaş Maçındaki Polis Saldırısının Ardından Turizmcilerden Gürcistan Kararı
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Beşiktaş'ın Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı Hapoel Beer-Sheva maçında polisin Türk taraftarlara yönelik sert müdahalesi turizm sektörünü de harekete geçirdi. Karadeniz başta olmak üzere birçok noktadaki Türk tur şirketi, Gürcistan programlarıyla ilgili peş peşe açıklama yaptı. Tepki gösterenler arasında Rize'deki iş dünyasının temsilcileri de yer aldı.
Birçok tur şirketi Gürcistan turlarını durdurdu.
"Tüm Gürcistan turlarımızı durdurduk."
"Gerekli özür dilenene kadar turlarımızı iptal ettik."
Rize heyeti Batum'daki fuara katılmayacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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