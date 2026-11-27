Rize'de Gürcistan turlarını durduran turizm işletmecisi Kerem Kaçkar, kararlarının gerekçesini şu sözlerle anlattı:

'Dün yaşanan Beşiktaş maçındaki olaylar nedeniyle Gürcistan turlarımızın tamamını durdurma kararı aldık. Hem Filistin’e farkındalık oluşturup destek olmak için hem de dünkü yaşanan olayları protesto etmek için bir boykot. Tüm Gürcistan turlarımızı durdurduk. Beşiktaş taraftarına yapılan şiddet, polis tarafından uygulanan olaylar nedeniyle tüm turlarımızı durdurduk. Gürcistan turlarımızın hepsini; Batum, Tiflis tamamını durdurma kararı aldık'

Maç akşamı Batum'da kendi misafirleri de bulunan turizmci Mahmut Arslan ise gördükleri tavır karşısında yaşadıkları üzüntüyü şöyle dile getirdi:

'Dün akşam bizim de misafirlerimiz turla Gürcistan’daydılar, Batum’daydılar. Tura gönderdik onları. Haliyle Beşiktaş’ımızı, Türkiye’mizi desteklemek için oradaydık, Batum’daydık. Ama dün akşam gördüğümüz bu tepki, Türk’e karşı yapılan bu davranış, tutum gerçekten bizleri çok üzdü. Çünkü bunu bize yapan sınır ötemiz, kapı komşumuz, herkesin akrabalıklarının olduğu bir yer. Haliyle bu bizi çok üzdü'

Arslan, Vaveyla Turizm'in aldığı kararı da şu ifadelerle açıkladı:

'İnsanlar güzeli desteklerken, kötüyü de göstererek birbirine örnek olması gerektiğini düşünerek tam turların dolu olduğu, yılbaşı serüveninin olduğu bir zamanda kötülüğü göz önüne çıkarmak için bizler Vaveyla Turizm olarak bütün Gürcistan turlarımızı durdurma kararı aldık'