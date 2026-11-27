Beşiktaşlı Futbolcular Gürcistan'da Taraftarların Yaşadıklarına Tepki Gösterdi
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'da karşılaştı. Gürcistan polisinin taraftarlara yönelik müdahalesi, siyah beyazlıların mücadelesine damga vurdu. Orkun Kökçü, Salih Özcan ve Doğan Alemdar, maçın ardından yaşananlarla ilgili duygularını paylaştı.
"Burada yaşananlar kabul edilebilir değil."
"Bu maç milli mesele oldu."
"Beşiktaş bizim mutluluğumuz."
Karşılaşma yaklaşık 40 dakika durdu.
"Başıma bu maçta ne gelebiliyorsa geldi."
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