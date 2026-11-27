Beşiktaş'ın kalecisi Doğan Alemdar, tribünlerde yaşananları ve sahadaki oyunu değerlendirirken Türkiye'den gelen desteğe de değindi:

'Taraftarlarımızın yaşadığı kabul edilebilir değil. Yaşadıklarını bize de anlattılar. Sahada biz futbol oynuyoruz ama onlara geçmiş olsun demek istiyorum. İkinci olarak da tüm Türkiye halkının desteğini hissettik teşekkür ederiz. Maça gelecek olursak bence istediğimiz oyun ilk yarıda oynayamadık ama ikinci yarıda kendimizi gösterdik. Beşiktaş bizim mutluluğumuz.'

Genç kaleci kendi performansı sorulduğunda ise çalışmanın önemine dikkat çekti:

'Kendim için kolay konuşamam ama şöyle söyleyeyim çalışmaya inanıyorum. Başarılı da başarısız da olsam hep çalıştım.'