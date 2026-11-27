Tek Soruluk Test: Önce İyi Haberi mi Duymak İstersin, Kötü Haberi mi?
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Bazen bir haberin kendisinden çok, onu öğrenme sırası önemlidir. Güzel bir gelişmenin ardından gelen kötü haber mi daha kolay hazmedilir, yoksa önce tatsız gerçekle yüzleşip sonrasında iyi bir şey duymak mı istersin? Bu tercih, yalnızca iyimser ya da kötümser olmanla ilgili olmayabilir. Belirsizlikle nasıl baş ettiğini, hayal kırıklığına karşı kendini nasıl koruduğunu ve umutla ilişkinin nasıl şekillendiğini de anlatabilir.
Şimdi fazla düşünmeden, içinden geldiği gibi cevap ver. Bakalım zihnin önce hangi gerçeği duymaya hazır?
Önce hangisini duymayı tercih edersin?
Gerçeklerden Kaçmak Yerine Kontrolü Ele Alıyorsun
Umudu Kendine Bir Sığınak Yapıyorsun
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