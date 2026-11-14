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Bu Davranışlara Sahipsen İç Sesin Seni Sürekli Yargılıyor!

Bu Davranışlara Sahipsen İç Sesin Seni Sürekli Yargılıyor!

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
14.11.2026 - 23:10
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Bazen yaptığın en küçük hatayı bile günlerce düşünüyor, söylediğin bir cümleyi defalarca zihninde tekrar ediyor ya da başkalarının senin hakkında ne düşündüğünü gereğinden fazla önemsiyor olabilirsin. Üstelik bütün bunları kimse sana söylemeden, kendi kendine yapıyor olabilirsin. İç sesin zaman zaman en acımasız eleştirmenin hâline geliyorsa bunun bazı davranışsal işaretleri vardır. Aşağıdaki 20 davranışı incele ve kendinde gördüklerini işaretle. 

Bakalım iç sesin sana ne kadar yükleniyor?

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Kendinde bu davranışlardan kaçını görüyorsun?

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İç sesin çoğunlukla senin tarafında!

Kendini sürekli yargılama eğilimin oldukça düşük görünüyor. Elbette sen de hata yapıyor, zaman zaman geçmişte söylediklerini düşünüyor veya kendini eleştiriyor olabilirsin. Ancak bu düşüncelerin günlük hayatını ele geçirmesine genellikle izin vermiyorsun. Bir şey yolunda gitmediğinde bunu kişisel bir başarısızlık olarak görmek yerine yaşanmış bir deneyim olarak değerlendirebiliyorsun. Kendine dair olumlu özellikleri fark etmekte ve başarılarını sahiplenmekte de daha rahat olabilirsin. Bu durum, kendine karşı her zaman kusursuz bir anlayış gösterdiğin anlamına gelmiyor. Bazı anlarda kendini gereğinden fazla sorguladığın veya başkalarının fikirlerinden etkilendiğin zamanlar olabilir. Fakat bu düşüncelerin içinde uzun süre kaybolmak yerine yoluna devam edebiliyorsun. Kendine hata yapma hakkı tanıman, duygusal açıdan daha esnek davranmana yardımcı olabilir. Yine de kendini eleştirmediğin her anı olumlu, eleştirdiğin her anı olumsuz olarak değerlendirmemelisin. Önemli olan, eleştirinin seni geliştirmesi ve kendine zarar veren bir iç konuşmaya dönüşmemesi. Kendine karşı anlayışlı olmayı sürdürürken gerektiğinde eksiklerini kabul etmek de güçlü yanlarından biri olabilir.

İç sesin zaman zaman fazla acımasız!

Kendini yargılama eğilimin bazı durumlarda belirginleşiyor. Özellikle hata yaptığında, birinden olumsuz geri bildirim aldığında veya beklentilerini karşılayamadığını düşündüğünde iç sesinin tonu değişebiliyor. O anlarda kendine karşı oldukça sert davranabilir, yaşanan bir olayı olduğundan daha büyük hâle getirebilirsin. Bazen çevrendeki insanlar yaşananları çoktan unutmuşken sen aynı konuşmayı veya davranışı zihninde yeniden canlandırıyor olabilirsin. Muhtemelen kendinden yüksek beklentilerin var. Bir işi iyi yapmakla yetinmeyip mümkün olan en iyi şekilde tamamlamaya çalışıyor olabilirsin. Ancak bu beklentiler karşılanmadığında başarılarını küçümsemek ve eksiklerine odaklanmak gibi bir eğilim geliştirebilirsin. Başkalarının düşüncelerini de fazlasıyla önemsemek, kendi kararlarını sorgulamana neden olabilir. Herkesin seni beğenmesini, onaylamasını veya doğru anlamasını beklemek yorucu bir döngü yaratabilir. Kendine yönelttiğin eleştirilerin her zaman gerçeği yansıtmadığını hatırlaman önemli. Bir hata yapmak seni başarısız, birini üzmek seni kötü bir insan, bir günü verimsiz geçirmek seni tembel yapmaz. Kendine yakın bir arkadaşına nasıl davranıyorsan öyle davranmayı deneyebilirsin. Çünkü senin de anlayışa, sabra ve ikinci bir şansa ihtiyacın var.

Kendi kendinin en sert eleştirmenisin!

İç sesin günlük hayatında oldukça fazla yer kaplıyor olabilir. Yaptığın bir şeyin doğru olup olmadığını sık sık sorguluyor, geçmişte yaşanan olayları zihninde tekrar tekrar değerlendiriyor ve çoğu zaman kendine karşı başkalarından çok daha katı davranıyor olabilirsin. Birisi seni eleştirdiğinde yalnızca o davranışını değil, bütün kişiliğini sorgulamaya başlayabilirsin. Üstelik ortada somut bir eleştiri olmasa bile insanların seni nasıl değerlendirdiğine dair tahminler yürütüyor olabilirsin. Bu durum, kendini sürekli geliştirmeye çalışan ve sorumluluklarını önemseyen biri olmanla ilişkili olabilir. Ancak gelişmek için kendini sürekli suçlaman gerekmez. Hatta kendine yönelttiğin yoğun eleştiriler zaman zaman harekete geçmeni zorlaştırabilir. Bir işe başlamadan önce yeterince iyi yapamayacağını düşünmek, karar verirken defalarca fikir değiştirmek veya başarı elde ettiğinde bile rahatlayamamak bu döngünün parçaları olabilir. Kendine koyduğun standartlar o kadar yüksek olabilir ki hiçbir başarı sana yeterli gelmeyebilir. Burada üzerinde durman gereken şey, kendini eleştirmeyi tamamen bırakmak değil, eleştirinin dozunu ve dilini değiştirmek. Bir hata yaptığında kendine neden böyle yaptığını sorabilirsin ama kendini aşağılamak zorunda değilsin. Bir başkasının seni sevmesi için kusursuz olman gerekmediği gibi, kendine değer vermek için de her zaman başarılı olman gerekmiyor. Kendini yalnızca yaptıkların üzerinden değerlendirmemeyi öğrenmek, bu zihinsel yükü hafifletmenin önemli adımlarından biri olabilir.

İç sesin seni hiç rahat bırakmıyor olabilir!

Kendine yönelttiğin eleştiriler hayatının pek çok alanına yayılmış olabilir. Söylediğin bir cümleden aldığın bir karara, tamamladığın bir işten sosyal ilişkilerine kadar birçok konuda kendini sorguluyor olabilirsin. Üstelik çoğu zaman başkalarının sana yöneltmediği eleştirileri kendi içinde üretiyor olman mümkün. Birinin yüz ifadesini yanlış yorumlayabilir, kısa bir mesajı defalarca okuyabilir veya geçmişte yaşadığın bir olayı zihninde tekrar tekrar canlandırabilirsin. Sanki sürekli kendini değerlendiren görünmez bir jüri varmış gibi hissedebilirsin. Bu yoğun öz eleştiri, kendinden çok şey beklediğini ve hata yapmaya karşı tahammülünün düşük olabileceğini düşündürüyor. Başarılı olduğunda bile rahatlayamamak, başkalarının onayına ihtiyaç duymak, dinlenirken suçluluk hissetmek veya kendini başkalarıyla kıyaslamak seni zihinsel açıdan yorabilir. Zamanla kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atabilir ve çevrendeki insanların beklentilerini karşılamaya çalışırken ne istediğini unutabilirsin. En zorlayıcı tarafı ise kendine ne kadar çabalarsan çabala yeterli olmadığını hissettirebilmesidir. Öncelikle kendinle kurduğun ilişkinin değişebileceğini bilmelisin. Her düşüncenin doğru olmadığını, her hatanın telafi edilebileceğini ve herkesin zaman zaman yanlış kararlar verebildiğini hatırlamak önemli. Kendini yargıladığın anlarda, aynı durumda sevdiğin birine ne söyleyeceğini düşünmek sana farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Bu düşünceler yoğunlaşıyor, günlük yaşamını, ilişkilerini veya ruh hâlini belirgin biçimde etkiliyorsa bir ruh sağlığı uzmanından destek almak da faydalı olabilir. Unutma, kendine karşı nazik olmak bir zayıflık değil; kendinle kurduğun ilişkinin temel ihtiyaçlarından biri.

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Tuğba
Tuğba
Onedio Editörü
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