Bu Davranışlara Sahipsen İç Sesin Seni Sürekli Yargılıyor!
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Bazen yaptığın en küçük hatayı bile günlerce düşünüyor, söylediğin bir cümleyi defalarca zihninde tekrar ediyor ya da başkalarının senin hakkında ne düşündüğünü gereğinden fazla önemsiyor olabilirsin. Üstelik bütün bunları kimse sana söylemeden, kendi kendine yapıyor olabilirsin. İç sesin zaman zaman en acımasız eleştirmenin hâline geliyorsa bunun bazı davranışsal işaretleri vardır. Aşağıdaki 20 davranışı incele ve kendinde gördüklerini işaretle.
Bakalım iç sesin sana ne kadar yükleniyor?
Kendinde bu davranışlardan kaçını görüyorsun?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
İç sesin çoğunlukla senin tarafında!
İç sesin zaman zaman fazla acımasız!
Kendi kendinin en sert eleştirmenisin!
İç sesin seni hiç rahat bırakmıyor olabilir!
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