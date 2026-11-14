Bu Davranışlara Sahipsen İç Sesin Seni Sürekli Yargılıyor!

İç sesin günlük hayatında oldukça fazla yer kaplıyor olabilir. Yaptığın bir şeyin doğru olup olmadığını sık sık sorguluyor, geçmişte yaşanan olayları zihninde tekrar tekrar değerlendiriyor ve çoğu zaman kendine karşı başkalarından çok daha katı davranıyor olabilirsin. Birisi seni eleştirdiğinde yalnızca o davranışını değil, bütün kişiliğini sorgulamaya başlayabilirsin. Üstelik ortada somut bir eleştiri olmasa bile insanların seni nasıl değerlendirdiğine dair tahminler yürütüyor olabilirsin. Bu durum, kendini sürekli geliştirmeye çalışan ve sorumluluklarını önemseyen biri olmanla ilişkili olabilir. Ancak gelişmek için kendini sürekli suçlaman gerekmez. Hatta kendine yönelttiğin yoğun eleştiriler zaman zaman harekete geçmeni zorlaştırabilir. Bir işe başlamadan önce yeterince iyi yapamayacağını düşünmek, karar verirken defalarca fikir değiştirmek veya başarı elde ettiğinde bile rahatlayamamak bu döngünün parçaları olabilir. Kendine koyduğun standartlar o kadar yüksek olabilir ki hiçbir başarı sana yeterli gelmeyebilir. Burada üzerinde durman gereken şey, kendini eleştirmeyi tamamen bırakmak değil, eleştirinin dozunu ve dilini değiştirmek. Bir hata yaptığında kendine neden böyle yaptığını sorabilirsin ama kendini aşağılamak zorunda değilsin. Bir başkasının seni sevmesi için kusursuz olman gerekmediği gibi, kendine değer vermek için de her zaman başarılı olman gerekmiyor. Kendini yalnızca yaptıkların üzerinden değerlendirmemeyi öğrenmek, bu zihinsel yükü hafifletmenin önemli adımlarından biri olabilir.