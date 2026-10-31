En Tehlikeli Zekaya Sahip Burç Belli Oldu! Sen Kaçıncı Sıradasın?
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Zeka her zaman yüksek sesle konuşmak, her soruya anında cevap vermek ya da herkesten daha bilgili görünmek demek değildir. Bazen bir insanın asıl gücü, başkalarının fark etmediği ayrıntıları yakalamasında, insanların niyetlerini sezmesinde veya doğru anı bekleyerek hamlesini yapmasında saklıdır. Astrolojide de bazı burçlar stratejik düşünme, güçlü sezgiler, analitik bakış ve soğukkanlılık gibi özelliklerle öne çıkar.
Peki, hangi burç zekasını en etkileyici şekilde kullanıyor?
Burcun hangisi?
1. Akrep
2. Oğlak
3. İkizler
4. Kova
5. Başak
6. Terazi
7. Balık
8. Aslan
9. Yengeç
10. Yay
11. Boğa
12. Koç
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