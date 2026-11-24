Macit, 18 yaş altı erkekler 60 kilo sağ kol B Grubu'nda mücadele etti. İkinci turda karşısına İsrailli sporcu Daniil Serbinenko çıktı. Macit, turnuva boyunca diğer rakipleriyle yaptığı selamlaşmayı Serbinenko ile yapmadı.

Rakibinin uzattığı eli geri çevirdiği anlar görüntülere yansıdı. Macit tokalaşmayı reddettikten sonra masaya çıktı.

Müsabaka tam 1 saniye sürdü. Macit, Serbinenko'yu bu kadar kısa sürede yenerek şampiyonanın en kısa maçına imza attı. Maç sonrasında İsrailli sporcunun kolunu ve bileğini sallayıp aldığı darbenin etkisini azaltmaya çalışırken toparlanmaya uğraştığı anlar da kameralara yansıdı.