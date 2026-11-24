Milli Bilek Güreşçimiz Beytullah Macit Tokalaşmayı Reddettiği Rakibini 1 Saniyede Yendi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Milli bilek güreşçisi Beytullah Macit, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dikkat çeken bir maça çıktı. Macit, ikinci turda karşılaştığı İsrailli sporcu Daniil Serbinenko'nun uzattığı eli sıkmadı. Ardından masaya geçip rakibini yalnızca 1 saniyede yendi. Karşılaşma, turnuvanın en kısa maçı oldu.
O anlara buradan ulaşabilirsiniz:
Macit turnuva boyunca selamlaştığı rakiplerden yalnızca İsrailli sporcunun elini geri çevirdi
Macit yarı finalde yenildi ve turnuvayı dünya üçüncülüğüyle tamamladı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın