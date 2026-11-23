Erkek Gömleklerinde Düğmeler Sağdayken Kadınlarınki Neden Solda?
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Kadın giysilerinde düğmeler sol tarafta, erkek gömleklerinde ise sağ tarafta bulunuyor. Yüzlerce yıldır değişmeyen bu tasarımın nasıl ortaya çıktığı tam olarak bilinmiyor. Nedeni sağ elini kullanma oranı olamaz, çünkü insanların yaklaşık yüzde 90'ı sağ elini kullanıyor. En çok anılan açıklamalar hizmetçileri, kılıçları ve eyerleri öne çıkarıyor.
Kadın giysilerindeki düğmeler hizmetçilerin işini kolaylaştırmak için sola dikilmiş olabilir
Erkek giysilerindeki düğmelerin sağda olması savaş ve kılıç geleneğine bağlanıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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