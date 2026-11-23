En yaygın kuramlardan biri, Avrupa'daki orta ve üst sınıf kadınların nasıl giyindiğiyle ilgili. Rönesans ve Viktorya döneminde kadın giysileri jüponlar ve korselerle erkek giysilerinden çok daha karmaşıktı, kişinin kendi başına giyinmesi zordu. Zengin kadınlar çoğu zaman bir hizmetçi tarafından giydirilme lüksüne sahipti.

Sağ elini kullanan hizmetçilerin elbiseleri daha kolay iliklemesi için terziler düğmeleri karşı tarafa dikmiş olabilir. Erkek gömlekleri ise kişinin kendi başına ilikleyeceği biçimde tasarlandı. Seri üretim giysiler yaygınlaştıkça bu düzen standart oldu. Yazar Benjamin Radford 2010'da, kadınlar artık kendi başına giyinebildiği halde düğmelerin yer değiştirmesini engelleyen gerçek bir neden olmadığını yazdı. Geleneği değiştirmek için kimse uğraşmamıştı.

Başka kuramlar da var. Kadınlar ata genellikle yan eyerde biniyordu ve vücutlarının sağ tarafı öne dönük oluyordu. Solda düğmeli üstlerin sürücüyü rüzgardan koruyacağı öne sürülmüş. Bazıları kadın giysilerinin bebeğini genellikle sol koluyla tutan, sağ eli serbest kalan anneler için tasarlandığını ve açık kanadın sağda olmasının emzirmeyi kolaylaştırdığını savunuyor. Tasarımın erkeklerin kadınlardan farklı ve üstün olduğunu vurgulamak için bilinçli yapıldığını söyleyenler bile var.