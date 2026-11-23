Japonya'da Herkesin İçinde Burun Silmek Neden Kabalık Sayılıyor?
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Japonya'da herkesin içinde burun silmek, en sessiz şekilde yapılsa bile hijyene aykırı ve saygısız bir davranış olarak görülüyor. Burun silmek, Japonlar için hastalık yayma kaygısını da beraberinde getiriyor. Pek çok Japon, tenha bir yer bulana kadar sessizce burnunu çekmeyi tercih ediyor. Burnunu silmesi gereken kişi ise izin isteyip tuvalete ya da kalabalıktan uzak bir köşeye gidiyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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