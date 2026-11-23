Japonya'da kaba sayılan davranışlar burun silmekle sınırlı değil. Trende, otobüste ya da restoranda yüksek sesle konuşmak ve ortak alanlarda uzun telefon görüşmeleri yapmak da kabalık sayılıyor.

Yürürken yemek yemek de hoş karşılanmıyor. Yiyeceği satıcının yanında ya da bunun için ayrılmış bir alanda yemek tercih ediliyor.

Parmakla bir şeyi ya da birini göstermek yerine açık elle işaret etmek veya başla göstermek bekleniyor. Japonya'da bahşiş vermek de alışılmış bir davranış değil.