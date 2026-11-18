Hapşırana Neden "Çok Yaşa" Deriz?
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Biri hapşırdığında neredeyse refleks olarak 'çok yaşa' deriz. Hapşırana iyi dilekte bulunma geleneğine dair kayıtlar MS 77'ye kadar uzanıyor. Antik Yunan ve Roma'da hapşıran birine uzun ömür dileniyordu. Sözün bugünkü yaygınlığında ise bir veba salgınının payı olduğu düşünülüyor.
Antik Roma'da hapşırana Jüpiter'in koruması dileniyordu
Veba salgını sözü kalıcı hale getirmiş olabilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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