Eskiden hapşırık bir sağlık işareti sayılıyor ve iyi dileklerle karşılanıyordu. Yunanlılar ve Romalılar hapşıran birine 'uzun yaşa' ya da 'Jüpiter seni korusun' gibi sözlerle karşılık veriyordu.

Bazı kültürlerde ise hapşırıkla ruhların bedenden dışarı atıldığına ya da hapşırık sırasında kötü ruhların bulaşabileceğine inanılıyordu. Hapşırana iyi dilekte bulunmak, kişiyi bu tehlikeye karşı korumanın bir yolu olarak görülmüş olabilir.