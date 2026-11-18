90'ların Pop Yıldızı Pınar Aylin, Kızı Maya ile Aşk Tesadüfleri Galasında Ortaya Çıktı!
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90'lı yıllara şarkılarıyla damga vuran Pınar Aylin, uzun bir aranın ardından ışıklar altında boy gösterdi. İzmir doğumlu pop sesi, kızı Maya Tokatlıoğlu ile birlikte “Aşk Tesadüfleri” filminin galasına katıldı. “Deliler Gibi” klibiyle hafızalara kazınan, 90'ların pop sahnesinde adından en çok söz ettiren isimlerden biri olan Aylin’i, bu kez kızıyla yan yana görmek davetliler arasında ilgiyle karşılandı. Müzikle büyüyen anne ile oyunculuğu seçen kızın galadaki uyumu dikkat çeken anlardan biri oldu. Pınar Aylin’in 90'lardan bugüne uzanan müzik yolculuğuna ve kızı Maya Tokatlıoğlu’nun oyunculuk serüvenine birlikte bakalım.
Kaynak: Gece Muhabiri
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
“Deliler Gibi” klibiyle adından söz ettiren Pınar Aylin, “Güneşten” ve “Çöl Fırtınası” gibi albümlere imza attı.
Pınar Aylin, oyuncu olan kızı Maya Tokatlıoğlu ile “Aşk Tesadüfleri” galasında yan yana poz verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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