Pınar Aylin, galaya kızı Maya ile birlikte katıldı. Mert Tokatlıoğlu ile yaptığı evlilikten 2002 doğumlu kızı Maya Tokatlıoğlu, annesinin izinden müzikle değil oyunculukla ilerleyen bir isim. Bilgi Üniversitesi'ni bitiren genç oyuncu, bugüne kadar sinema ve dizi projelerinde yer aldı.

Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı serinin yeni filmi, 20 Kasım'da vizyona giriyor. Anne kızın galadaki birlikteliği, davetliler arasında dikkat çeken anlardan biri oldu.