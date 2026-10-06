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"Özgür" Mehmet Günsür 15 Yıl Sonra Döndü: Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün Afişi Yayınlandı

"Özgür" Mehmet Günsür 15 Yıl Sonra Döndü: Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün Afişi Yayınlandı

Sinema
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 08:24
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Aşk Tesadüfleri Sever 3'ten merakla beklenen yeni haber geldi! Mehmet Günsür'ün tam 15 yıl sonra Özgür karakterine geri döndüğü filmin yeni afişi yayınlandı. Günsür'e Mavi rolüyle eşlik eden Devrim Özkan da afişte yerini aldı. Peki 20 Kasım'da vizyona girecek filmde bizi neler bekliyor?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Mehmet Günsür ile Devrim Özkan, Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün yeni afişinde bir araya geldi.

Mehmet Günsür ile Devrim Özkan, Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün yeni afişinde bir araya geldi.

Böcek Film ve Benesta ortak yapımı olan Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün  genel yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak üstlenirken yönetmen koltuğunda İpek Sorak oturuyor. Kadroda Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ın yanı sıra Serkan Altunorak, Ümit Bülent Dinçer, Ülkü Hilal Çiftçi ve Durukan Çelikkaya gibi isimler bulunuyor. Bennu Yıldırımlar ve Zuhal Olcay da destekleyici rollerde izleyici karşısına çıkacak. Zuhal Olcay'ın serinin 2020'deki ikinci filminde de rol aldığını hatırlatalım.

2011'de 2,4 milyondan fazla seyirciye ulaşan ilk filmin hikâyesi, 15 yıl sonra Özgür'ün gözünden devam ediyor.

2011'de 2,4 milyondan fazla seyirciye ulaşan ilk filmin hikâyesi, 15 yıl sonra Özgür'ün gözünden devam ediyor.

Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği ilk Aşk Tesadüfleri Sever'de Mehmet Günsür ve Belçim Bilgin'i Özgür ve Deniz olarak izlemiştik. Film, 2011'in en çok izlenen ikinci yapımı olmuş ve kısa sürede hafızalara kazınmıştı.

2020'de gelen ikinci film ise aynı karakterleri değil, Nesrin Cavadzade ve Yiğit Kirazcı'nın başrolde olduğu bambaşka bir hikâyeyi anlatmıştı. Üçüncü film bu açıdan farklı: hikâye doğrudan ilk filmin kaldığı yerden devam ediyor.

Daha önce paylaşılan detaylara göre Devrim Özkan'ın canlandırdığı Mavi, organ bağışına dikkat çekmek için sosyal sorumluluk projesi düzenleyen bir reklamcı. Özgür ise Deniz'in kaybının ardından suçluluk duygusuyla içine kapanmış bir adam olarak karşımıza çıkacak. Belçim Bilgin'in de flashback ve rüya sahneleriyle hikâyeye dahil olacağı ortaya çıkmıştı.

Çekimleri ağustosta tamamlanan Aşk Tesadüfleri Sever 3, 20 Kasım 2026'da sinemalarda olacak.

Çekimleri ağustosta tamamlanan Aşk Tesadüfleri Sever 3, 20 Kasım 2026'da sinemalarda olacak.

İstanbul'da başlayıp Ankara'ya uzanan çekimler, ağustos ayında pastalı bir set finaliyle sona ermişti. O gün babaannesini kaybeden Devrim Özkan, filmi babaannesinin ruhuna ithaf etmişti. Son dönemde özel hayatıyla ilgili iddialarla sık sık gündeme gelen Devrim Özkan, bu kez beyazperdedeki yeni rolüyle konuşuluyor. Mehmet Günsür'ün Özgür'e dönüşü ise ilk filmi unutamayanlar için şimdiden ayrı bir heyecan kaynağı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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