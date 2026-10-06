"Özgür" Mehmet Günsür 15 Yıl Sonra Döndü: Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün Afişi Yayınlandı

Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği ilk Aşk Tesadüfleri Sever'de Mehmet Günsür ve Belçim Bilgin'i Özgür ve Deniz olarak izlemiştik. Film, 2011'in en çok izlenen ikinci yapımı olmuş ve kısa sürede hafızalara kazınmıştı.

2020'de gelen ikinci film ise aynı karakterleri değil, Nesrin Cavadzade ve Yiğit Kirazcı'nın başrolde olduğu bambaşka bir hikâyeyi anlatmıştı. Üçüncü film bu açıdan farklı: hikâye doğrudan ilk filmin kaldığı yerden devam ediyor.

Daha önce paylaşılan detaylara göre Devrim Özkan'ın canlandırdığı Mavi, organ bağışına dikkat çekmek için sosyal sorumluluk projesi düzenleyen bir reklamcı. Özgür ise Deniz'in kaybının ardından suçluluk duygusuyla içine kapanmış bir adam olarak karşımıza çıkacak. Belçim Bilgin'in de flashback ve rüya sahneleriyle hikâyeye dahil olacağı ortaya çıkmıştı.