"Özgür" Mehmet Günsür 15 Yıl Sonra Döndü: Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün Afişi Yayınlandı
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Aşk Tesadüfleri Sever 3'ten merakla beklenen yeni haber geldi! Mehmet Günsür'ün tam 15 yıl sonra Özgür karakterine geri döndüğü filmin yeni afişi yayınlandı. Günsür'e Mavi rolüyle eşlik eden Devrim Özkan da afişte yerini aldı. Peki 20 Kasım'da vizyona girecek filmde bizi neler bekliyor?
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Mehmet Günsür ile Devrim Özkan, Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün yeni afişinde bir araya geldi.
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2011'de 2,4 milyondan fazla seyirciye ulaşan ilk filmin hikâyesi, 15 yıl sonra Özgür'ün gözünden devam ediyor.
Çekimleri ağustosta tamamlanan Aşk Tesadüfleri Sever 3, 20 Kasım 2026'da sinemalarda olacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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