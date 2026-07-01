Yeraltı Dizisinin Genç Oyuncusu, Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün Kadrosuna Dahil Oldu
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NOW'ın reyting rekortmeni dizisi Yeraltı'nın genç oyuncusu, sürpriz bir projeye dahil oldu. Yeraltı'nın Melek'i Ülkü Hilal Çiftçi, Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ın başrollerde yer alacağı devam filmi Aşk Tesadüfleri Sever 3'te rol alacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Aşk Tesadüfleri Sever serisi üçüncü filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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NOW'da yayınlanan Yeraltı dizisinin Melek'i Ülkü Hilal Çiftçi, Aşk Tesadüfleri Sever 3'te rol alacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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