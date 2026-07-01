article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Yeraltı Dizisinin Genç Oyuncusu, Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün Kadrosuna Dahil Oldu

Yeraltı Dizisinin Genç Oyuncusu, Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün Kadrosuna Dahil Oldu

Yeraltı Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.07.2026 - 11:07 Son Güncelleme: 01.07.2026 - 11:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

NOW'ın reyting rekortmeni dizisi Yeraltı'nın genç oyuncusu, sürpriz bir projeye dahil oldu. Yeraltı'nın Melek'i Ülkü Hilal Çiftçi, Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ın başrollerde yer alacağı devam filmi Aşk Tesadüfleri Sever 3'te rol alacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Yeraltı
Dizi

Yeraltı

Belçim Bilgin
Oyuncu

Belçim Bilgin

Devrim Özkan
Oyuncu

Devrim Özkan

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aşk Tesadüfleri Sever serisi üçüncü filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Aşk Tesadüfleri Sever serisi üçüncü filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başrollerini Mehmet Günsür'ün hayat vereceği Özgür ile Devrim Özkan'ın canlandıracağı Mavi karakterlerinin paylaşacağı filmin genel yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak üstlenirken, yönetmen koltuğunda İpek Sorak oturacak.

Çekimleri 7 Temmuz günü başlayacak olan Aşk Tesadüfleri Sever 3'e sürpriz bir isim de dahil oldu.

NOW'da yayınlanan Yeraltı dizisinin Melek'i Ülkü Hilal Çiftçi, Aşk Tesadüfleri Sever 3'te rol alacak.

NOW'da yayınlanan Yeraltı dizisinin Melek'i Ülkü Hilal Çiftçi, Aşk Tesadüfleri Sever 3'te rol alacak.

Aşk Tesadüfleri Sever serisinin ilk filminde Belçim Bilgin'in canlandırdığı Deniz karakterinin annesi İnci'ye yeniden hayat verecek olan Ayda Aksel, üçüncü filmde seriye geri dönerken, İnci karakterinin gençlik yıllarını Yeraltı dizisiyle tanınan Ülkü Hilal Çiftçi canlandıracak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın