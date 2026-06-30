Netflix’in 11 Milyon Dolarını Kripto ve Lüks Araçlara Harcayan Yönetmene Hapis

Mahkeme kayıtlarında yer alan bilgilere göre yönetmen, milyonlarca doları yüksek riskli hisse işlemleri ve kripto para yatırımlarına yönlendirdi. Bu yatırımların bir kısmının ciddi kayıplarla sonuçlandığı belirtildi. Dosyada dikkat çeken bir başka ayrıntı ise yapılan lüks harcamalar oldu. Savcılık, Rinsch’in Ferrari ve beş adet Rolls-Royce satın aldığını açıkladı. Bunun yanında pahalı saatler, kıyafetler, mobilyalar ve yüksek maliyetli ev eşyalarının da harcamalar arasında bulunduğu ifade edildi. Netflix ile Carl Rinsch arasındaki anlaşmazlık aslında birkaç yıl öncesine dayanıyordu. Taraflar arasında White Horse projesi nedeniyle uzun süredir hukuki süreçler yaşanıyordu. Savunma tarafı ise yönetmenin o dönemde kişisel sorunlar yaşadığını dile getirdi. Avukatları, kariyer baskısı ve çekişmeli boşanma sürecinin kararlarını etkilediğini savundu. Mahkemeden daha düşük bir ceza talebinde bulunan savunma ekibi, Rinsch’in yaşadığı psikolojik sürecin de dikkate alınmasını istedi. Ancak mahkeme, bu gerekçelerin suçlamaları ortadan kaldırmadığına hükmetti.

Carl Rinsch sinema dünyasında özellikle Keanu Reeves’in başrolünde yer aldığı 47 Ronin filmiyle tanınmıştı. Yönetmenin aldığı ceza kararı sonrası oyuncu Keanu Reeves de davaya dahil olan isimlerden biri oldu. Reeves’in mahkemeye gönderdiği mektupta eski çalışma arkadaşına karşı daha anlayışlı bir yaklaşım gösterilmesini istediği ortaya çıktı. Oyuncu, Rinsch’i yetenekli bir yönetmen olarak tanımlarken zaman zaman kendi kararlarıyla kendisine zarar verdiğini ifade etti.