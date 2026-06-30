Netflix’in 11 Milyon Dolarını Kripto ve Lüks Araçlara Harcayan Yönetmene Hapis
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Bir bilim kurgu dizisi için ayrılan milyonlarca dolarlık bütçenin nasıl kullanıldığına ilişkin dava dizi-film sektöründe uzun süredir konuşuluyordu. Kararın açıklanmasıyla birlikte dosya yeniden gündeme geldi. Yönetmen Carl Rinsch hakkında verilen mahkeme kararı uluslararası basında geniş yer buldu.
Netflix tarafından bir dizi projesi için sağlanan bütçenin yapım sürecine aktarılmadığı iddiası davanın merkezinde yer aldı. Savcılık, söz konusu paranın farklı yatırımlara ve kişisel harcamalara yönlendirildiğini belirtti. Mahkeme sürecinin sonunda Carl Rinsch hakkında hapis cezası kararı verildi. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: NTV
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2013 yapımı 47 Ronin filminin yönetmeni Carl Rinsch, Netflix ile yaşadığı dava nedeniyle yeniden gündeme geldi.
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İddialara göre Carl Rinsch paranın önemli bölümünü kişisel hesaplarına aktardı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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