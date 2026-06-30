article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Netflix’in 11 Milyon Dolarını Kripto ve Lüks Araçlara Harcayan Yönetmene Hapis

Netflix’in 11 Milyon Dolarını Kripto ve Lüks Araçlara Harcayan Yönetmene Hapis

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
30.06.2026 - 13:20 Son Güncelleme: 30.06.2026 - 13:22
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir bilim kurgu dizisi için ayrılan milyonlarca dolarlık bütçenin nasıl kullanıldığına ilişkin dava dizi-film sektöründe uzun süredir konuşuluyordu. Kararın açıklanmasıyla birlikte dosya yeniden gündeme geldi. Yönetmen Carl Rinsch hakkında verilen mahkeme kararı uluslararası basında geniş yer buldu. 

Netflix tarafından bir dizi projesi için sağlanan bütçenin yapım sürecine aktarılmadığı iddiası davanın merkezinde yer aldı. Savcılık, söz konusu paranın farklı yatırımlara ve kişisel harcamalara yönlendirildiğini belirtti. Mahkeme sürecinin sonunda Carl Rinsch hakkında hapis cezası kararı verildi. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: NTV

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

47 Ronin
Film

47 Ronin

Conquest
Dizi

Conquest

Keanu Reeves
Oyuncu

Keanu Reeves

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2013 yapımı 47 Ronin filminin yönetmeni Carl Rinsch, Netflix ile yaşadığı dava nedeniyle yeniden gündeme geldi.

2013 yapımı 47 Ronin filminin yönetmeni Carl Rinsch, Netflix ile yaşadığı dava nedeniyle yeniden gündeme geldi.

New York’ta görülen davada yönetmenin, bir dizi projesi için ayrılan milyonlarca doları amacı dışında kullandığına karar verildi. Mahkeme, Carl Rinsch’i 30 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Netflix tarafından sağlanan 11 milyon dolarlık ek bütçeye el konulmasına hükmedildi. Dava dosyasına göre Netflix, White Horse adıyla geliştirilen bilim kurgu dizisinin tamamlanabilmesi için 2020 yılında ek finansman sağlamıştı. Daha sonra Conquest adıyla anılan proje ise hiçbir zaman tamamlanamadı. Savcılık, yapım için gönderilen bütçenin prodüksiyon masraflarında kullanılmadığını öne sürdü.

İddialara göre Carl Rinsch paranın önemli bölümünü kişisel hesaplarına aktardı.

İddialara göre Carl Rinsch paranın önemli bölümünü kişisel hesaplarına aktardı.

Mahkeme kayıtlarında yer alan bilgilere göre yönetmen, milyonlarca doları yüksek riskli hisse işlemleri ve kripto para yatırımlarına yönlendirdi. Bu yatırımların bir kısmının ciddi kayıplarla sonuçlandığı belirtildi. Dosyada dikkat çeken bir başka ayrıntı ise yapılan lüks harcamalar oldu. Savcılık, Rinsch’in Ferrari ve beş adet Rolls-Royce satın aldığını açıkladı. Bunun yanında pahalı saatler, kıyafetler, mobilyalar ve yüksek maliyetli ev eşyalarının da harcamalar arasında bulunduğu ifade edildi. Netflix ile Carl Rinsch arasındaki anlaşmazlık aslında birkaç yıl öncesine dayanıyordu. Taraflar arasında White Horse projesi nedeniyle uzun süredir hukuki süreçler yaşanıyordu. Savunma tarafı ise yönetmenin o dönemde kişisel sorunlar yaşadığını dile getirdi. Avukatları, kariyer baskısı ve çekişmeli boşanma sürecinin kararlarını etkilediğini savundu. Mahkemeden daha düşük bir ceza talebinde bulunan savunma ekibi, Rinsch’in yaşadığı psikolojik sürecin de dikkate alınmasını istedi. Ancak mahkeme, bu gerekçelerin suçlamaları ortadan kaldırmadığına hükmetti.  

Carl Rinsch sinema dünyasında özellikle Keanu Reeves’in başrolünde yer aldığı 47 Ronin filmiyle tanınmıştı. Yönetmenin aldığı ceza kararı sonrası oyuncu Keanu Reeves de davaya dahil olan isimlerden biri oldu. Reeves’in mahkemeye gönderdiği mektupta eski çalışma arkadaşına karşı daha anlayışlı bir yaklaşım gösterilmesini istediği ortaya çıktı. Oyuncu, Rinsch’i yetenekli bir yönetmen olarak tanımlarken zaman zaman kendi kararlarıyla kendisine zarar verdiğini ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın