Setlere Ara Veren Ünlü İsmin Yeni Dizisi Belli Oldu: TRT tabii İçin Kamera Karşısına Geçecek

Bir süredir televizyon ve dijital platform projeleri için görüşmeler yaptığı konuşulan oyuncu, tercihini TRT’nin dijital platformu tabii için hazırlanan yeni diziden yana kullandı. Yapım şirketi ile anlaşma sağlayan Palalı, önümüzdeki aylarda yeniden setlere dönecek.

Yeni projenin arkasında Fabrika Yapım bulunuyor. Dijital platform için hazırlanan yapımın çalışmalarının bir süredir devam ettiği öğrenildi. Hazırlık sürecinin büyük bölümü tamamlanırken oyuncu kadrosunun şekillenmesi için görüşmeler sürüyor.