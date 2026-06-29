Setlere Ara Veren Ünlü İsmin Yeni Dizisi Belli Oldu: TRT tabii İçin Kamera Karşısına Geçecek
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Yeni sezon öncesi dijital platformlar için hazırlanan projelerde oyuncu seçimleri devam ediyor. Son haftalarda birçok oyuncunun yeni adresi belli olurken Furkan Palalı’nın da ekrana döneceği proje netleşti. Son olarak bir hava yolları firmasının reklam kampanyasında yer alan oyuncu, bu kez bir dijital diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TRT’nin dijital platformu tabii için hazırlanan yapımın başrolünde Furkan Palalı yer alacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Furkan Palalı’nın yeni projesi belli oldu.
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Dizinin kod adı ise Mahir olarak belirlendi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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