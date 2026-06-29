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Setlere Ara Veren Ünlü İsmin Yeni Dizisi Belli Oldu: TRT tabii İçin Kamera Karşısına Geçecek

Setlere Ara Veren Ünlü İsmin Yeni Dizisi Belli Oldu: TRT tabii İçin Kamera Karşısına Geçecek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
29.06.2026 - 10:18 Son Güncelleme: 29.06.2026 - 10:19
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Yeni sezon öncesi dijital platformlar için hazırlanan projelerde oyuncu seçimleri devam ediyor. Son haftalarda birçok oyuncunun yeni adresi belli olurken Furkan Palalı’nın da ekrana döneceği proje netleşti. Son olarak bir hava yolları firmasının reklam kampanyasında yer alan oyuncu, bu kez bir dijital diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TRT’nin dijital platformu tabii için hazırlanan yapımın başrolünde Furkan Palalı yer alacak. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Furkan Palalı
Oyuncu

Furkan Palalı

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Furkan Palalı’nın yeni projesi belli oldu.

Furkan Palalı’nın yeni projesi belli oldu.

Bir süredir televizyon ve dijital platform projeleri için görüşmeler yaptığı konuşulan oyuncu, tercihini TRT’nin dijital platformu tabii için hazırlanan yeni diziden yana kullandı. Yapım şirketi ile anlaşma sağlayan Palalı, önümüzdeki aylarda yeniden setlere dönecek.

Yeni projenin arkasında Fabrika Yapım bulunuyor. Dijital platform için hazırlanan yapımın çalışmalarının bir süredir devam ettiği öğrenildi. Hazırlık sürecinin büyük bölümü tamamlanırken oyuncu kadrosunun şekillenmesi için görüşmeler sürüyor.

Dizinin kod adı ise Mahir olarak belirlendi.

Dizinin kod adı ise Mahir olarak belirlendi.

Hikâyenin merkezinde aynı adı taşıyan bir karakter yer alacak. Furkan Palalı da projede Mahir karakterine hayat verecek. Yapımdan gelen ilk bilgilere göre dizi suç, gerilim ve psikolojik çatışmaları merkezine alan bir hikâye anlatacak. Olayların ilerleyişinde zekâ oyunlarının önemli bir yer tutacağı belirtiliyor. Mahir karakterinin de alışılmış kahramanlardan farklı bir yapıya sahip olacağı ifade ediliyor. Furkan Palalı’nın canlandıracağı karakterin sistemi kendi yöntemleriyle zorlayan, olaylara farklı açıdan yaklaşan ve çözüm üretirken alışılmış yolların dışına çıkan bir isim olacağı öğrenildi. Dizinin hikâyesi boyunca karakterin karşı karşıya kalacağı olayların gerilim unsurunu artırması bekleniyor.

Projenin senaryosunu Ayça Mutlugil kaleme alıyor. Oyuncu kadrosunun tamamlanması için görüşmeler devam ederken yönetmen koltuğunda oturacak isim için de çalışmalar sürüyor. Yapım ekibinin önümüzdeki haftalarda kadroyla ilgili yeni açıklamalar yapması bekleniyor.

Çekim takvimiyle ilgili ilk bilgiler de ortaya çıktı. Planlamada bir değişiklik yaşanmaması halinde setin ağustos ayında başlaması hedefleniyor. Oyuncu kadrosunun tamamlanmasının ardından okuma provalarının yapılacağı öğrenildi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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