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Seda Bakan Hadise ile Aralarının Neden Açıldığını İlk Kez Anlattı

Seda Bakan Hadise ile Aralarının Neden Açıldığını İlk Kez Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
29.06.2026 - 08:44
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Bir dönem yakın arkadaş olan Seda Bakan ve Hadise’nin arasının açıldığı iddiaları uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Özellikle birlikte rol aldıkları Esas Oğlan dizisinin ardından ikiliyle ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. Taraflardan konuya ilişkin uzun süre herhangi bir açıklama gelmemişti. Sessizlik geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı’nın programında bozuldu. Programa konuk olan Seda Bakan Hadise ile ilgili merak edilen soruyu yanıtladı.

Kaynak: Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti

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Fatih Altaylı’nın YouTube programının yeni bölümünde konuk koltuğunda Seda Bakan vardı.

Fatih Altaylı’nın YouTube programının yeni bölümünde konuk koltuğunda Seda Bakan vardı.

Program boyunca oyunculuk kariyerinden ailesine, yeni projelerinden televizyon sektörüne kadar birçok konu konuşuldu. Sohbet sırasında uzun süredir merak edilen Hadise konusu da yeniden gündeme geldi.

Seda Bakan ve Hadise, geçtiğimiz dönemde dijital platform için hazırlanan Esas Oğlan dizisinde birlikte kamera karşısına geçmişti. Dizinin yayın sürecinde ikilinin yakın arkadaşlığı da sık sık gündeme gelmişti. Daha sonra ise aralarının açıldığı ve görüşmeyi bıraktıkları yönünde haberler ortaya çıkmıştı.

Fatih Altaylı da program sırasında bu konuya değindi.

Fatih Altaylı da program sırasında bu konuya değindi.

Daha önce Hadise ile Seda Bakan’ın birlikte konuk oldukları yayını hatırlatan Altaylı, o gün ikili arasında ileride bir sorun yaşanabileceğini düşündüğünü söyledi. Ardından da ayrılıklarının iyi geçip geçmediğini sordu.

Seda Bakan ise soruya doğrudan yanıt verdi. Aralarında bir kavga yaşanmadığını söyleyen oyuncu, yaşanan süreci farklı şekilde anlattı. İkili arasında büyük bir tartışma ya da kırgınlık olmadığını ifade etti. Şu sözlere yer verdi 👇

'Kavga etmedik ama... Ya hoş olmadı değil aslında. Yani bir şey de olmadı ve birbirimizden yani uzaklaştık aslında. Konuşmadan uzaklaştık. Yani bir karar alarak ya da hani birbirimizi kırdığımıza inanmıyorum. Gerçekten bir gerginlik olmadı. Benim açımdan hiç sorun yok. Ben sadece şunu anladım. Belki de çok fazla insanla arkadaşlık yapmamak mı gerekiyor? Artık biraz daha aileme ve kendi içime mi dönmem gerekiyor? Bunları düşünmeye başladım sadece. Belki de ben de kırmış olabilirim'

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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