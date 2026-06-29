Seda Bakan Hadise ile Aralarının Neden Açıldığını İlk Kez Anlattı

Daha önce Hadise ile Seda Bakan’ın birlikte konuk oldukları yayını hatırlatan Altaylı, o gün ikili arasında ileride bir sorun yaşanabileceğini düşündüğünü söyledi. Ardından da ayrılıklarının iyi geçip geçmediğini sordu.

Seda Bakan ise soruya doğrudan yanıt verdi. Aralarında bir kavga yaşanmadığını söyleyen oyuncu, yaşanan süreci farklı şekilde anlattı. İkili arasında büyük bir tartışma ya da kırgınlık olmadığını ifade etti. Şu sözlere yer verdi 👇

'Kavga etmedik ama... Ya hoş olmadı değil aslında. Yani bir şey de olmadı ve birbirimizden yani uzaklaştık aslında. Konuşmadan uzaklaştık. Yani bir karar alarak ya da hani birbirimizi kırdığımıza inanmıyorum. Gerçekten bir gerginlik olmadı. Benim açımdan hiç sorun yok. Ben sadece şunu anladım. Belki de çok fazla insanla arkadaşlık yapmamak mı gerekiyor? Artık biraz daha aileme ve kendi içime mi dönmem gerekiyor? Bunları düşünmeye başladım sadece. Belki de ben de kırmış olabilirim'