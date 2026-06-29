Seda Bakan Hadise ile Aralarının Neden Açıldığını İlk Kez Anlattı
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Bir dönem yakın arkadaş olan Seda Bakan ve Hadise’nin arasının açıldığı iddiaları uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Özellikle birlikte rol aldıkları Esas Oğlan dizisinin ardından ikiliyle ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. Taraflardan konuya ilişkin uzun süre herhangi bir açıklama gelmemişti. Sessizlik geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı’nın programında bozuldu. Programa konuk olan Seda Bakan Hadise ile ilgili merak edilen soruyu yanıtladı.
Kaynak: Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti
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Fatih Altaylı’nın YouTube programının yeni bölümünde konuk koltuğunda Seda Bakan vardı.
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Fatih Altaylı da program sırasında bu konuya değindi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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