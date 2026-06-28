article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Fatih Altaylı Tuba Büyüküstün Sayesinde 5 Yıldır Baş Ağrısı Çekmediğini Söyledi

Fatih Altaylı Tuba Büyüküstün Sayesinde 5 Yıldır Baş Ağrısı Çekmediğini Söyledi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
28.06.2026 - 12:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Seda Bakan, Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk oldu. Programda oyunculuk kariyerinden son projelerine kadar birçok konu konuşuldu. Sohbet sırasında yeni sezonu yayınlanan Zeytin Ağacı dizisi de gündeme geldi. Seda Bakan’ın başrollerini Tuba Büyüküstün ve Boncuk Yılmaz’la paylaştığı dizi üzerinden aile dizimi ve şifa konusu açıldı. Fatih Altaylı da bu sırada Tuba Büyüküstün’le yıllar önce yaşadığı bir anısını anlattı. Altaylı, o günden sonra uzun süre baş ağrısı yaşamadığını söyledi. 

Kaynak: Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fatih Altaylı’nın YouTube programının yeni konuğu Seda Bakan oldu.

Fatih Altaylı’nın YouTube programının yeni konuğu Seda Bakan oldu.

Programda Bakan’ın yer aldığı projeler, oyunculuk kariyeri ve son dönemde yayınlanan işleri konuşuldu. Sohbet sırasında Zeytin Ağacı dizisi de gündeme geldi. Başrollerinde Seda Bakan, Tuba Büyüküstün ve Boncuk Yılmaz’ın yer aldığı yapım, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmıştı.

Zeytin Ağacı dizisinde aile dizimi, geçmişten gelen yükler ve şifa arayışı gibi konular işleniyor. Programda dizinin bu yönü konuşulurken Fatih Altaylı da Tuba Büyüküstün’le yaşadığı bir anısını anlattı. Altaylı, yıllar önce eşinin doğum günü için Biarritz’te küçük bir davet verdiklerini söyledi.

“Beş yıldır bir daha başım ağrımadı”

“Beş yıldır bir daha başım ağrımadı”

Altaylı’nın anlattığına göre doğum günü davetinin ertesi günü çok şiddetli bir baş ağrısı yaşamıştı. O sırada Tuba Büyüküstün, baş ağrısını geçirebileceğini söyleyince olanlar olmuştu. Fatih Altaylı bu söz üzerine şaşırdığını ve kendisine “Büyücü müsün, doktor musun?” diye sorduğunu anlattı.

Tuba Büyüküstün’ün daha sonra elinde bir noktaya bastığını söyleyen Altaylı, o an çok büyük bir acı hissettiğini belirtti. Yaşadığı acıyı anlatırken “Canımı alıyorlar sandım” ifadelerini kullandı. Ancak Altaylı, bu olaydan sonra baş ağrısının geçtiğini söyledi. Uzun süredir de bir daha başının ağrımadığını ekledi.

Peki bu nasıl mümkün olabiliyor?

Peki bu nasıl mümkün olabiliyor?

Fatih Altaylı’nın anlattığı yöntemin tam olarak ne olduğu bilinmiyor ancak baş ağrısı için elde bulunan bazı basınç noktalarının kullanıldığı yöntemler uzun yıllardır uygulanıyor. Özellikle başparmak ile işaret parmağı arasındaki etli bölgede bulunan ve akupresürde “Hegu noktası” olarak bilinen bölge, baş ağrısını hafifletmek amacıyla sıkça tercih ediliyor. Bu yöntemde ilgili noktaya belirli bir süre boyunca baskı uygulanıyor ve bazı kişilerde rahatlama sağladığı ifade ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın