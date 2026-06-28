Fatih Altaylı Tuba Büyüküstün Sayesinde 5 Yıldır Baş Ağrısı Çekmediğini Söyledi
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Seda Bakan, Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk oldu. Programda oyunculuk kariyerinden son projelerine kadar birçok konu konuşuldu. Sohbet sırasında yeni sezonu yayınlanan Zeytin Ağacı dizisi de gündeme geldi. Seda Bakan’ın başrollerini Tuba Büyüküstün ve Boncuk Yılmaz’la paylaştığı dizi üzerinden aile dizimi ve şifa konusu açıldı. Fatih Altaylı da bu sırada Tuba Büyüküstün’le yıllar önce yaşadığı bir anısını anlattı. Altaylı, o günden sonra uzun süre baş ağrısı yaşamadığını söyledi.
Kaynak: Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti
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Fatih Altaylı’nın YouTube programının yeni konuğu Seda Bakan oldu.
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“Beş yıldır bir daha başım ağrımadı”
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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