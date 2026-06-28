Fatih Altaylı Tuba Büyüküstün Sayesinde 5 Yıldır Baş Ağrısı Çekmediğini Söyledi

Altaylı’nın anlattığına göre doğum günü davetinin ertesi günü çok şiddetli bir baş ağrısı yaşamıştı. O sırada Tuba Büyüküstün, baş ağrısını geçirebileceğini söyleyince olanlar olmuştu. Fatih Altaylı bu söz üzerine şaşırdığını ve kendisine “Büyücü müsün, doktor musun?” diye sorduğunu anlattı.

Tuba Büyüküstün’ün daha sonra elinde bir noktaya bastığını söyleyen Altaylı, o an çok büyük bir acı hissettiğini belirtti. Yaşadığı acıyı anlatırken “Canımı alıyorlar sandım” ifadelerini kullandı. Ancak Altaylı, bu olaydan sonra baş ağrısının geçtiğini söyledi. Uzun süredir de bir daha başının ağrımadığını ekledi.