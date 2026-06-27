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Silinmeden Yetişin: 20-27 Haziran'da Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Silinmeden Yetişin: 20-27 Haziran'da Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.06.2026 - 15:28
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Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

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Hande Erçel

Hande Erçel

Hande Erçel, derin dekolteli beyaz elbisesiyle verdiği yeni pozları paylaştı. Zarif kombini ve iddialı stiliyle yine sosyal medyada dikkat çekmeyi başardı

Caner Erkin

Caner Erkin

Caner Erkin, Babalar Günü'nü oğlu Çınar Erkin'le verdiği samimi plaj karesiyle kutladı. Baba-oğulun yan yana verdiği poz, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Danla Bilic

Danla Bilic

Danla Bilic, bir önceki paylaşımında bahsettiği sağlık sorununun ardından acil ameliyata alındığını duyurdu. Hastane odasından serumlu ve drenli fotoğrafını paylaşan fenomen isim, 'Bir önceki story'mden sonra acil ameliyata alındım' notuyla sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.

Lara Paşalı

Lara Paşalı

Lara Paşalı, eşi Selahattin Paşalı'yla omuz omuza çekilmiş romantik bir kare yayınladı. Çiftin sade ve doğal halleri sosyal medyada beğeni topladı.

Pelin Karahan

Pelin Karahan

Pelin Karahan, oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile çekildiği selfieyi 'Benzemece' notuyla paylaştı. İkilinin özellikle gözleri, yüz hatları ve ifadelerindeki benzerlik dikkatlerden kaçmadı.

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Burcu Özberk

Burcu Özberk

Burcu Özberk, Dua Lipa'nın düğününden bir kare paylaştı. Gelin ve damadın duvak altındaki romantik fotoğrafına, 'Kitabın yok ki okuyalım, sınavın yok ki çalışalım...' notunu düştü.

Devrim Özkan

Devrim Özkan

Devrim Özkan, gece çekilen doğal bir portresini takipçileriyle paylaştı. Makyajı, gülümsemesi ve sade şıklığıyla beğeni toplayan oyuncunun paylaşımı kısa sürede ilgi gördü.

Eda Ece

Eda Ece

Eda Ece, Roma tatilinden yeni kareler yayınladı. Eşi Buğrahan Tuncer ve Aslı Enver'le çıktıkları keyifli akşam yemeğini takipçileriyle paylaştı.

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz, Babalar Günü'nü oğlu Kemal Yılmaz'la verdiği kareyle kutladı. Baba-oğulun birlikte objektif karşısına geçtiği fotoğraf, takipçileri tarafından günün en sıcak paylaşımlarından biri olarak yorumlandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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