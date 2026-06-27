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Giray Altınok'un Dizisi Prens'in Telif Krizi Büyüyor: Bir Satıcı Daha Dava Açıldığını İddia Etti

Giray Altınok'un Dizisi Prens'in Telif Krizi Büyüyor: Bir Satıcı Daha Dava Açıldığını İddia Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.06.2026 - 13:52
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Giray Altınok'un başrolünde yer aldığı Prens dizisinin replikleri ve karakterlerinin yer aldığı ürünler nedeniyle başlayan telif tartışması büyümeye devam ediyor. İlk olarak, sattığı kupalar yüzünden milyonluk dava tehdidiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen kadın bir esnafın gözyaşları içindeki videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, bunun üzerine Giray Altınok da sürecin kişisel olarak kendisi tarafından yürütülmediğini açıklayarak iddialara yanıt vermişti. Şimdi ise benzer ürünler satan başka bir satıcı da ortaya çıkarak kendisine 100 bin TL'lik telif davası açıldığını iddia etti.

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Giray Altınok'un başrolünde yer aldığı Prens dizisinin replikleri ve karakter görsellerinin basılı olduğu kupa, tişört ve benzeri ürünlere ilişkin telif tartışmaları büyümeye devam ediyor.

Giray Altınok'un başrolünde yer aldığı Prens dizisinin replikleri ve karakter görsellerinin basılı olduğu kupa, tişört ve benzeri ürünlere ilişkin telif tartışmaları büyümeye devam ediyor.

Giray Altınok ise daha önce yaptığı açıklamada, esnafa kişisel olarak milyon liralık dava açtığı yönündeki iddiaları yalanlamış; sürecin kendi adına değil yapım şirketi tarafından yürütüldüğünü söylemişti. Ünlü oyuncu ayrıca, mağduriyet yaşayan kişiler için şirketle görüşeceğini belirterek 'Hanımefendi üzülmesin' ifadelerini kullanmış ve olayın kamuoyunda yansıtıldığı gibi kişisel bir husumetten kaynaklanmadığını vurgulamıştı.

İlk olarak gözyaşları içinde çektiği videoyla gündem olan kadın satıcının ardından, benzer ürünler satan başka bir küçük esnaf da sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlattı.

İddiaya göre Prens dizisinden esinlenerek hazırladığı ürünleri internet üzerinden satışa sunan iki çocuk babası satıcı da telif ihbarı aldığını söyledi. Paylaştığı videoda, eşiyle birlikte asgari ücretle çalıştıklarını, sosyal yardım desteği aldıklarını ve ev ekonomisine katkı sağlayabilmek için bu ürünleri sattığını belirten esnaf, karşı karşıya kaldığı hukuki süreç nedeniyle büyük endişe yaşadığını ifade etti.

Başka bir satıcı paylaştığı videoda Giray Altınok'un telif davası açtığı satıcılardan birisi olduğunu iddia etti.

Gündem olan videoda yaşadıklarını anlatan satıcı, Prens dizisinden esinlenerek hazırladığı kupalardan yalnızca iki adet sattığını, bunlardan birinin ise dava açılabilmesi için avukatlık şirketi tarafından satın alındığını iddia etti. Ardından kendisine 100 bin TL maddi ve manevi tazminat talepli dava açıldığını öne sürdü.

'Kupadan sadece iki adet satıldı. Birisini de avukatlık şirketi dava açmak için aldı. 100 bin TL gibi absürt bir rakamla bana maddi ve manevi tazminat şeklinde. Zaten 195 TL'ye satılmış bir kupadan bahsediyoruz. Bir tane çocuğum var, asgari ücretle geçinen birisiyim. Bir hafta sonra ikinci çocuğum doğacak sosyal yardım alan birisiyim. Bu tarz bir bütçeyi ödemem imkansız gibi bir şey' şeklinde konuşan satıcı kendisine 100 bin TL'lik bir dava açıldığını iddia etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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