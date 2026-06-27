Giray Altınok'un Dizisi Prens'in Telif Krizi Büyüyor: Bir Satıcı Daha Dava Açıldığını İddia Etti

Giray Altınok ise daha önce yaptığı açıklamada, esnafa kişisel olarak milyon liralık dava açtığı yönündeki iddiaları yalanlamış; sürecin kendi adına değil yapım şirketi tarafından yürütüldüğünü söylemişti. Ünlü oyuncu ayrıca, mağduriyet yaşayan kişiler için şirketle görüşeceğini belirterek 'Hanımefendi üzülmesin' ifadelerini kullanmış ve olayın kamuoyunda yansıtıldığı gibi kişisel bir husumetten kaynaklanmadığını vurgulamıştı.

İlk olarak gözyaşları içinde çektiği videoyla gündem olan kadın satıcının ardından, benzer ürünler satan başka bir küçük esnaf da sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlattı.

İddiaya göre Prens dizisinden esinlenerek hazırladığı ürünleri internet üzerinden satışa sunan iki çocuk babası satıcı da telif ihbarı aldığını söyledi. Paylaştığı videoda, eşiyle birlikte asgari ücretle çalıştıklarını, sosyal yardım desteği aldıklarını ve ev ekonomisine katkı sağlayabilmek için bu ürünleri sattığını belirten esnaf, karşı karşıya kaldığı hukuki süreç nedeniyle büyük endişe yaşadığını ifade etti.