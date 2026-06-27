Giray Altınok'un Dizisi Prens'in Telif Krizi Büyüyor: Bir Satıcı Daha Dava Açıldığını İddia Etti
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Giray Altınok'un başrolünde yer aldığı Prens dizisinin replikleri ve karakterlerinin yer aldığı ürünler nedeniyle başlayan telif tartışması büyümeye devam ediyor. İlk olarak, sattığı kupalar yüzünden milyonluk dava tehdidiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen kadın bir esnafın gözyaşları içindeki videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, bunun üzerine Giray Altınok da sürecin kişisel olarak kendisi tarafından yürütülmediğini açıklayarak iddialara yanıt vermişti. Şimdi ise benzer ürünler satan başka bir satıcı da ortaya çıkarak kendisine 100 bin TL'lik telif davası açıldığını iddia etti.
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Giray Altınok'un başrolünde yer aldığı Prens dizisinin replikleri ve karakter görsellerinin basılı olduğu kupa, tişört ve benzeri ürünlere ilişkin telif tartışmaları büyümeye devam ediyor.
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Başka bir satıcı paylaştığı videoda Giray Altınok'un telif davası açtığı satıcılardan birisi olduğunu iddia etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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