Giray Altınok'un Küçük İşletmeye Açtığı 1 Milyon TL'lik Tazminat İddiası Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Dizinin hem senaryosunu kaleme alan hem de başrolünde yer alan Giray Altınok da bu başarının en büyük mimarlarından biri olarak geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Özellikle dizide kullandığı replikler kısa sürede günlük hayata karışırken, sosyal medyada binlerce paylaşımda kullanıldı; tişörtlerden kupalara, telefon kılıflarından posterlere kadar pek çok üründe de yer almaya başladı. Ancak bu kez o ürünlerden biri beklenmedik bir telif tartışmasının fitilini ateşledi.

İddiaya göre Prens karakterinin görsellerini ve repliklerini kupalara basarak satan küçük ölçekli bir kadın üreticiye, izinsiz kullanım nedeniyle 1 milyon TL'lik dava açıldığı öne sürüldü. Haberlerin yayılmasıyla birlikte üretici kadın sosyal medya hesabından gözyaşları içinde bir video paylaşarak yaşadıklarını anlattı.