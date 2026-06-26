Giray Altınok'un Küçük İşletmeye Açtığı 1 Milyon TL'lik Tazminat İddiası Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
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Son günlerin en çok konuşulan magazin olaylarından biri bu kez bir aşk ya da dizi sahnesi değil, telif hakkı tartışması oldu. Prens dizisinin sevilen karakterine ait görselleri ve replikleri kupalara basarak satış yaptığı öne sürülen küçük bir işletmeye 1 milyon TL'lik dava açıldığı iddiası kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Gözyaşları içinde paylaştığı videoyla dikkat çeken üreticiye destek mesajları yağarken, telif haklarının korunması gerektiğini savunanlar da Giray Altınok'a hak verdi. Tartışmalar büyürken ünlü oyuncudan da konuyla ilgili beklenen açıklama gecikmedi. Gelin, sosyal medyayı ikiye bölen olayın perde arkasına birlikte bakalım.
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Son yılların en çok konuşulan yerli yapımlarından biri olan Prens, absürt mizahı, unutulmaz replikleri ve sosyal medyaya damga vuran sahneleriyle adeta bir fenomene dönüştü.
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Küçük çaplı butik üretim yaptığını söyleyen kadın girişimci, kendisine yöneltilen hukuki sürecin ardından büyük bir şok yaşadığını dile getirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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