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Giray Altınok'un Küçük İşletmeye Açtığı 1 Milyon TL'lik Tazminat İddiası Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Giray Altınok'un Küçük İşletmeye Açtığı 1 Milyon TL'lik Tazminat İddiası Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.06.2026 - 12:10
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Son günlerin en çok konuşulan magazin olaylarından biri bu kez bir aşk ya da dizi sahnesi değil, telif hakkı tartışması oldu. Prens dizisinin sevilen karakterine ait görselleri ve replikleri kupalara basarak satış yaptığı öne sürülen küçük bir işletmeye 1 milyon TL'lik dava açıldığı iddiası kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Gözyaşları içinde paylaştığı videoyla dikkat çeken üreticiye destek mesajları yağarken, telif haklarının korunması gerektiğini savunanlar da Giray Altınok'a hak verdi. Tartışmalar büyürken ünlü oyuncudan da konuyla ilgili beklenen açıklama gecikmedi. Gelin, sosyal medyayı ikiye bölen olayın perde arkasına birlikte bakalım.

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Son yılların en çok konuşulan yerli yapımlarından biri olan Prens, absürt mizahı, unutulmaz replikleri ve sosyal medyaya damga vuran sahneleriyle adeta bir fenomene dönüştü.

Son yılların en çok konuşulan yerli yapımlarından biri olan Prens, absürt mizahı, unutulmaz replikleri ve sosyal medyaya damga vuran sahneleriyle adeta bir fenomene dönüştü.

Dizinin hem senaryosunu kaleme alan hem de başrolünde yer alan Giray Altınok da bu başarının en büyük mimarlarından biri olarak geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Özellikle dizide kullandığı replikler kısa sürede günlük hayata karışırken, sosyal medyada binlerce paylaşımda kullanıldı; tişörtlerden kupalara, telefon kılıflarından posterlere kadar pek çok üründe de yer almaya başladı. Ancak bu kez o ürünlerden biri beklenmedik bir telif tartışmasının fitilini ateşledi.

İddiaya göre Prens karakterinin görsellerini ve repliklerini kupalara basarak satan küçük ölçekli bir kadın üreticiye, izinsiz kullanım nedeniyle 1 milyon TL'lik dava açıldığı öne sürüldü. Haberlerin yayılmasıyla birlikte üretici kadın sosyal medya hesabından gözyaşları içinde bir video paylaşarak yaşadıklarını anlattı.

Küçük çaplı butik üretim yaptığını söyleyen kadın girişimci, kendisine yöneltilen hukuki sürecin ardından büyük bir şok yaşadığını dile getirdi.

Küçük çaplı butik üretim yaptığını söyleyen kadın girişimci, kendisine yöneltilen hukuki sürecin ardından büyük bir şok yaşadığını dile getirdi.

Paylaştığı videoda, 'Ben ne kadar senin üzerinden para kazanabilirim?' sözleriyle tepkisini dile getiren üretici, kendi imkanlarıyla ayakta kalmaya çalışan küçük bir işletme olduğunu söyledi ve 'Kendimi ağlamamak için zor tutuyorum.' ifadelerini kullandı.

Gündem büyüyünce Giray Altınok da X hesabından yaptığı açıklamayla iddialara açıklık getirdi.

Ünlü oyuncu, telif süreçlerini kişisel olarak takip etmediğini, bu işlemlerin avukatlar tarafından yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi:

'Dostlar telif haklarıyla alakalı süreçleri biz kişisel olarak takip etmiyoruz. Bunu takip eden avukatlar var. Dolayısıyla da her süreçten anında birebir haberdar olmuyoruz. Ayrıca yapım şirketleri ve kanalların da bu içeriklerle alakalı korunması gereken ayrı hakları var.'

Altınok ayrıca kadın üreticinin daha önce de benzer telif sorunları yaşadığını öğrendiğini belirtti ve kamuoyunda konuşulan en önemli iddiaya da açıklık getirdi. 'Şimdi aldığım bilgiye göre de benim tarafımdan o meblağda kendisine açılmış bir dava da yok.' diyen oyuncu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Ancak hanımefendi üzülmesin lütfen. Sürecin bu noktalara gelmeyeceğinden emin olabilir. Sevgiler.'

Videonun kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşmasıyla birlikte konu sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Pek çok kullanıcı küçük üreticinin yaşadığı mağduriyete dikkat çekerken, bazı kullanıcılar ise telif haklarının göz ardı edilmemesi gerektiğini savundu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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