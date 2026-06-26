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Kaos Show'un Fenomen İsmi Altın Çocuk Ahmet'in Son Hali Gündem Oldu!

Kaos Show'un Fenomen İsmi Altın Çocuk Ahmet'in Son Hali Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.06.2026 - 11:19
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Hayrettin'in milyonlarca kişi tarafından takip edilen Kaos Show'u, her yeni bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. Programın en sevilen ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Altın Çocuk Ahmet de bu kez yaptığı çıkışlarla değil, görünümündeki dikkat çekici bir değişimle konuşulmaya başladı. Yeni bölümü izleyenlerin gözünden kaçmayan detay kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlanırken, bazı kullanıcılar her şeyin programın bir parçası olduğunu savundu. İşte Altın Çocuk Ahmet'in gündem olan o görüntüleri ve ortaya atılan iddialar...

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Hayrettin Karaoğuz'un dijital dünyaya kazandırdığı Kaos Show, klasik talk show formatlarını tamamen rafa kaldıran, doğaçlama mizahı ve kontrolsüz eğlencesiyle kısa sürede YouTube'un en çok konuşulan programlarından biri haline geldi.

Hayrettin Karaoğuz'un dijital dünyaya kazandırdığı Kaos Show, klasik talk show formatlarını tamamen rafa kaldıran, doğaçlama mizahı ve kontrolsüz eğlencesiyle kısa sürede YouTube'un en çok konuşulan programlarından biri haline geldi.

Bir yanda magazin ve televizyon dünyasının tanınmış isimleri, diğer yanda sosyal medyada viral olmuş fenomenler aynı masada buluşurken; yaşanan absürt diyaloglar, beklenmedik olaylar ve seyirciyi de içine alan interaktif oyunlar programın alametifarikası oldu. Her bölümü milyonlarca kez izlenen Kaos Show, özellikle 'Date Masası', 'Kaos Kodes' ve doğaçlama atışmalarıyla sosyal medyada sık sık gündem yaratmayı başarıyor.

Programın en çok konuşulan karakterlerinden biri ise şüphesiz Altın Çocuk Ahmet oldu. Gerçek adı Ahmet Sinci olan fenomen isim, TikTok'taki canlı yayınlarıyla dikkat çekmeye başladıktan sonra Kaos Show'a katılmasıyla çok daha geniş kitlelere ulaştı. Kendine has konuşma tarzı, bitmek bilmeyen özgüveni, kadın-erkek ilişkilerine dair yaptığı sıra dışı yorumlar ve sosyal medyada olay olan çıkışları sayesinde kısa sürede programın vazgeçilmez yüzlerinden biri haline geldi. Özellikle Hayrettin'le girdiği diyaloglar ve stüdyodaki diğer fenomenlerle yaşadığı atışmalar, her yeni bölümün en çok konuşulan anları arasında yer aldı.

Kaos Show'un yayınlanan son bölümünde ise bu kez gündemi Altın Çocuk Ahmet'in sözleri değil, görünümündeki dikkat çekici değişim belirledi.

Kaos Show'un yayınlanan son bölümünde ise bu kez gündemi Altın Çocuk Ahmet'in sözleri değil, görünümündeki dikkat çekici değişim belirledi.

Program boyunca kameraya yansıyan görüntülerde fenomen ismin dişlerindeki farklılık sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başladı.

Kullanıcıların büyük bölümü Ahmet'in dişlerine ne olduğunu  merak ederken, sosyal medyada farklı iddialar da ortaya atıldı. Bazı izleyiciler ise Kaos Show'un mizahi yapısını hatırlatarak, dişlerin gerçekten değişmediğini, programdaki karaktere uygun bir görünüm oluşturmak için rol gereği özel makyajla sarıya boyandığını iddia etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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