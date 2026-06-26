Kaos Show'un Fenomen İsmi Altın Çocuk Ahmet'in Son Hali Gündem Oldu!

Bir yanda magazin ve televizyon dünyasının tanınmış isimleri, diğer yanda sosyal medyada viral olmuş fenomenler aynı masada buluşurken; yaşanan absürt diyaloglar, beklenmedik olaylar ve seyirciyi de içine alan interaktif oyunlar programın alametifarikası oldu. Her bölümü milyonlarca kez izlenen Kaos Show, özellikle 'Date Masası', 'Kaos Kodes' ve doğaçlama atışmalarıyla sosyal medyada sık sık gündem yaratmayı başarıyor.

Programın en çok konuşulan karakterlerinden biri ise şüphesiz Altın Çocuk Ahmet oldu. Gerçek adı Ahmet Sinci olan fenomen isim, TikTok'taki canlı yayınlarıyla dikkat çekmeye başladıktan sonra Kaos Show'a katılmasıyla çok daha geniş kitlelere ulaştı. Kendine has konuşma tarzı, bitmek bilmeyen özgüveni, kadın-erkek ilişkilerine dair yaptığı sıra dışı yorumlar ve sosyal medyada olay olan çıkışları sayesinde kısa sürede programın vazgeçilmez yüzlerinden biri haline geldi. Özellikle Hayrettin'le girdiği diyaloglar ve stüdyodaki diğer fenomenlerle yaşadığı atışmalar, her yeni bölümün en çok konuşulan anları arasında yer aldı.