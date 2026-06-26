Kaos Show'un Fenomen İsmi Altın Çocuk Ahmet'in Son Hali Gündem Oldu!
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Hayrettin'in milyonlarca kişi tarafından takip edilen Kaos Show'u, her yeni bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. Programın en sevilen ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Altın Çocuk Ahmet de bu kez yaptığı çıkışlarla değil, görünümündeki dikkat çekici bir değişimle konuşulmaya başladı. Yeni bölümü izleyenlerin gözünden kaçmayan detay kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlanırken, bazı kullanıcılar her şeyin programın bir parçası olduğunu savundu. İşte Altın Çocuk Ahmet'in gündem olan o görüntüleri ve ortaya atılan iddialar...
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Hayrettin Karaoğuz'un dijital dünyaya kazandırdığı Kaos Show, klasik talk show formatlarını tamamen rafa kaldıran, doğaçlama mizahı ve kontrolsüz eğlencesiyle kısa sürede YouTube'un en çok konuşulan programlarından biri haline geldi.
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Kaos Show'un yayınlanan son bölümünde ise bu kez gündemi Altın Çocuk Ahmet'in sözleri değil, görünümündeki dikkat çekici değişim belirledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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