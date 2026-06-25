Filenin Sultanları'nın Yıldızı Melissa Vargas'tan Radikal İmaj Değişikliği!

Henüz çocuk yaşta üstün fiziği ve olağanüstü smaç gücüyle dikkat çeken Vargas, 12 yaşında Küba Milli Takımı'nın altyapısına seçildi.

Ancak kariyeri beklenmedik bir şekilde sekteye uğradı. Yaşadığı omuz sakatlığının tedavi sürecinde ülkesindeki spor sistemini eleştirdiği gerekçesiyle milli takımdan uzaklaştırıldı. Uzun yıllar resmi maçlara çıkamayan Vargas, kariyerine Avrupa'da devam etme kararı aldı.

İlk olarak İsviçre'de Volero Zürich forması giyen yıldız voleybolcu, 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye kariyerine başladı. Sarı-lacivertli formayla kısa sürede ligin en dominant oyuncularından biri haline gelen Vargas, 2021 yılında Türk vatandaşlığına geçti.

2023 yılında Filenin Sultanları formasını giymeye başlayan yıldız isim, Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği performansla adını voleybol tarihine yazdırdı. Turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen Vargas, attığı 112 kilometre hızındaki servisle kadın voleybol tarihinin en hızlı servis rekorlarından birine imza attı. Güçlü smaçları nedeniyle taraftarların kendisine taktığı 'Vargas Havayolları' lakabı ise kısa sürede dillere yerleşti.

Bugün hem Fenerbahçe'nin hem de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en önemli isimlerinden biri olan Vargas, dünyanın en iyi pasör çaprazları arasında gösteriliyor.