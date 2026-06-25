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Filenin Sultanları'nın Yıldızı Melissa Vargas'tan Radikal İmaj Değişikliği!

Filenin Sultanları'nın Yıldızı Melissa Vargas'tan Radikal İmaj Değişikliği!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.06.2026 - 10:44
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Filenin Sultanları'nın en büyük kozlarından Melissa Vargas, bu kez attığı servislerle değil, yepyeni imajıyla gündemde. Sahadaki güçlü performansı kadar cesur tarzıyla da adından söz ettiren milli voleybolcu, kuaför koltuğundan bambaşka bir görünümle kalktı. Saçına yaptırdığı dikkat çekici örgüler ve kalp deseni kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranlarından da binlerce yorum aldı.

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1999 yılında Küba'nın Cienfuegos kentinde dünyaya gelen Melissa Vargas, voleybolla çok küçük yaşlarda tanıştı.

1999 yılında Küba'nın Cienfuegos kentinde dünyaya gelen Melissa Vargas, voleybolla çok küçük yaşlarda tanıştı.

Henüz çocuk yaşta üstün fiziği ve olağanüstü smaç gücüyle dikkat çeken Vargas, 12 yaşında Küba Milli Takımı'nın altyapısına seçildi.

Ancak kariyeri beklenmedik bir şekilde sekteye uğradı. Yaşadığı omuz sakatlığının tedavi sürecinde ülkesindeki spor sistemini eleştirdiği gerekçesiyle milli takımdan uzaklaştırıldı. Uzun yıllar resmi maçlara çıkamayan Vargas, kariyerine Avrupa'da devam etme kararı aldı.

İlk olarak İsviçre'de Volero Zürich forması giyen yıldız voleybolcu, 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye kariyerine başladı. Sarı-lacivertli formayla kısa sürede ligin en dominant oyuncularından biri haline gelen Vargas, 2021 yılında Türk vatandaşlığına geçti.

2023 yılında Filenin Sultanları formasını giymeye başlayan yıldız isim, Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği performansla adını voleybol tarihine yazdırdı. Turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen Vargas, attığı 112 kilometre hızındaki servisle kadın voleybol tarihinin en hızlı servis rekorlarından birine imza attı. Güçlü smaçları nedeniyle taraftarların kendisine taktığı 'Vargas Havayolları' lakabı ise kısa sürede dillere yerleşti.

Bugün hem Fenerbahçe'nin hem de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en önemli isimlerinden biri olan Vargas, dünyanın en iyi pasör çaprazları arasında gösteriliyor.

Melissa Vargas yalnızca performansıyla değil, yıllardır cesur imaj tercihleriyle de dikkat çekiyor.

Uzun afro örgüler, platin sarısı saçlar, pembe tonlar, kazıtılmış yanlar... Yıldız sporcu neredeyse her sezon farklı bir tarz deneyerek klasik sporcu imajının dışına çıkmayı başarıyor.

Özellikle Paris Olimpiyatları öncesinde tercih ettiği canlı sarı saçları uzun süre konuşulmuş, sosyal medyada binlerce yorum almıştı.

Melissa Vargas, bu kez de kuaföründen bambaşka bir görünümle çıktı.

Saçlarını ince örgülerle toplatan milli voleybolcu, yan kısımlarını tamamen kazıttı. Ancak en çok konuşulan ayrıntı, saçına işlenen büyük kalp deseni oldu.

Kalp figürü ve onu çevreleyen geometrik örgü tasarımı, Vargas'ın bugüne kadar kullandığı en dikkat çekici saç modellerinden biri olarak yorumlandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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