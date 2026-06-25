Filenin Sultanları'nın Yıldızı Melissa Vargas'tan Radikal İmaj Değişikliği!
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Filenin Sultanları'nın en büyük kozlarından Melissa Vargas, bu kez attığı servislerle değil, yepyeni imajıyla gündemde. Sahadaki güçlü performansı kadar cesur tarzıyla da adından söz ettiren milli voleybolcu, kuaför koltuğundan bambaşka bir görünümle kalktı. Saçına yaptırdığı dikkat çekici örgüler ve kalp deseni kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranlarından da binlerce yorum aldı.
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1999 yılında Küba'nın Cienfuegos kentinde dünyaya gelen Melissa Vargas, voleybolla çok küçük yaşlarda tanıştı.
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Melissa Vargas yalnızca performansıyla değil, yıllardır cesur imaj tercihleriyle de dikkat çekiyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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