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Anıl Altan'la Aşk İddiaları Çıkan Ünlü İsmin Pelin Akil'e Benzerliği Dikkat Çekti!

Anıl Altan'la Aşk İddiaları Çıkan Ünlü İsmin Pelin Akil'e Benzerliği Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.06.2026 - 09:27
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Bir dönem magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın evliliği geçtiğimiz yıl resmen sona ermişti. Boşanmalarına rağmen çocukları için sık sık bir araya gelen ve dostluklarını koruyan eski çift, uzun süre örnek tavırlarıyla konuşulmaya devam etti. Ancak son günlerde Anıl Altan hakkında ortaya atılan yeni aşk iddiası magazin gündemini yeniden hareketlendirdi. Üstelik iddiaların merkezindeki isim Gülper Özdemir'in Pelin Akil'e olan benzerliği de sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Kaynak: Gazetemagazin

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Pelin Akil ve Anıl Altan'ın yolları yıllar önce "Arka Sıradakiler" dizisinin setinde kesişti.

Pelin Akil ve Anıl Altan'ın yolları yıllar önce "Arka Sıradakiler" dizisinin setinde kesişti.

Önce arkadaş olarak tanışan ikilinin dostluğu zaman içinde aşka dönüştü. Yaklaşık üç yıl süren ilişkilerinin ardından 2016 yılında görkemli bir düğünle evlenen çift, magazin dünyasının en uyumlu ve en sevilen çiftleri arasında gösterilmeye başladı.

2019 yılında dünyaya gelen ikiz kızları Alin ve Lina ise aile mutluluklarını taçlandırdı. Sosyal medyada çocuklarıyla paylaştıkları eğlenceli videolar, tatil kareleri ve aile yaşantıları sayesinde geniş bir hayran kitlesi edinen çift, uzun yıllar 'örnek aile' olarak gösterildi.

2024 yılının sonlarına doğru çiftin evliliğinde kriz yaşadığı ve bir süredir ayrı evlerde yaşadığı iddiaları gündeme gelmeye başladı. Başlangıçta bu haberleri doğrulamayan ikili, uzun süre sessiz kalmayı tercih etti.

Beklenen açıklama ise Haziran 2025'te Pelin Akil'den geldi. Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, evliliklerinin bittiğini şu sözlerle doğruladı:

'Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık. Ama onun dışında her zaman birlikte olacağız. Çünkü çocuklarımız var ve zaten biz birbirimizi çok seviyoruz.'

Bu açıklamanın ardından çift, anlaşmalı olarak boşanma sürecini tamamladı. Ayrılık nedenine ilişkin çok sayıda iddia ortaya atılsa da hem yakın çevrelerinden gelen bilgiler hem de tarafların açıklamaları, aldatma gibi bir durumun söz konusu olmadığını gösterdi. İkilinin zaman içinde yaşadıkları fikir ayrılıkları ve ilişkiyi sürdüremeyeceklerini düşünmeleri nedeniyle medeni bir şekilde yollarını ayırdığı öğrenildi.

Boşanmalarına rağmen çocukları için sık sık bir araya gelmeye devam eden Pelin Akil ve Anıl Altan, birlikte tatillere çıkmayı sürdürerek dostluklarını koruduklarını da her fırsatta gösterdi.

Anıl Altan, boşanmanın ardından uzun süre özel hayatıyla gündeme gelmemişti.

Anıl Altan, boşanmanın ardından uzun süre özel hayatıyla gündeme gelmemişti.

Geçtiğimiz günlerde plajda genç bir kadınla görüntülenen Altan'ın yanındaki kişinin kim olduğu ilk etapta anlaşılamadı. Hatta birçok kişi uzaktan çekilen karelerdeki ismin eski eşi Pelin Akil olduğunu düşündü. Fotoğrafların sosyal medyada yayılmasıyla birlikte 'Barıştılar mı?' yorumları yapılırken, kısa süre sonra gizemli kişinin oyuncu Gülper Özdemir olduğu ortaya çıktı.

İkilinin sahilde uzun süre sohbet etmesi, birlikte vakit geçirmesi ve rahat tavırları 'Yeni bir aşk mı başlıyor?' sorularını beraberinde getirdi. Magazin kulislerinde günlerce konuşulan görüntüler, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Fotoğrafların yayımlanmasının ardından özellikle X'te binlerce kullanıcı aynı yorumu yaptı. Gülper Özdemir'in yüz hatlarının, saç modeli ve genel görünümünün Pelin Akil'i anımsattığını söyleyen kullanıcılar, iki oyuncunun birbirine oldukça benzediğini dile getirdi.

Gazetemagazin'in haberine göre, günlerdir konuşulan iddiaların ardından ilk açıklama Gülper Özdemir'den geldi.

Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, Anıl Altan ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı.

Özdemir, haklarında çıkan iddialarla ilgili şunları söyledi:

'Aramızda hiçbir şey yok, arkadaşız. Yanlış anlaşılma oldu herhalde. Arkadaşlarımızla birlikte topluca Akyaka'ya tatile gitmiştik. Sonra orada bizi birlikte yan yana görünce herhalde yanlış anladılar.'

Gazetecilerin, 'Sizi ilk başta Pelin Akil sandılar' yorumunu hatırlatması üzerine ise oyuncu gülümseyerek, 'Oluyor böyle şeyler, gayet normal görüyorum.' ifadelerini kullandı.

Böylece günlerdir magazin gündemini meşgul eden aşk iddiaları da Gülper Özdemir'in açıklamasıyla şimdilik kapanmış oldu. Ancak sosyal medyada Pelin Akil ile Gülper Özdemir arasındaki benzerlik tartışmaları ve ikiliye dair yapılan yorumlar konuşulmaya devam ediyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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