Anıl Altan'la Aşk İddiaları Çıkan Ünlü İsmin Pelin Akil'e Benzerliği Dikkat Çekti!

Önce arkadaş olarak tanışan ikilinin dostluğu zaman içinde aşka dönüştü. Yaklaşık üç yıl süren ilişkilerinin ardından 2016 yılında görkemli bir düğünle evlenen çift, magazin dünyasının en uyumlu ve en sevilen çiftleri arasında gösterilmeye başladı.

2019 yılında dünyaya gelen ikiz kızları Alin ve Lina ise aile mutluluklarını taçlandırdı. Sosyal medyada çocuklarıyla paylaştıkları eğlenceli videolar, tatil kareleri ve aile yaşantıları sayesinde geniş bir hayran kitlesi edinen çift, uzun yıllar 'örnek aile' olarak gösterildi.

2024 yılının sonlarına doğru çiftin evliliğinde kriz yaşadığı ve bir süredir ayrı evlerde yaşadığı iddiaları gündeme gelmeye başladı. Başlangıçta bu haberleri doğrulamayan ikili, uzun süre sessiz kalmayı tercih etti.

Beklenen açıklama ise Haziran 2025'te Pelin Akil'den geldi. Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, evliliklerinin bittiğini şu sözlerle doğruladı:

'Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık. Ama onun dışında her zaman birlikte olacağız. Çünkü çocuklarımız var ve zaten biz birbirimizi çok seviyoruz.'

Bu açıklamanın ardından çift, anlaşmalı olarak boşanma sürecini tamamladı. Ayrılık nedenine ilişkin çok sayıda iddia ortaya atılsa da hem yakın çevrelerinden gelen bilgiler hem de tarafların açıklamaları, aldatma gibi bir durumun söz konusu olmadığını gösterdi. İkilinin zaman içinde yaşadıkları fikir ayrılıkları ve ilişkiyi sürdüremeyeceklerini düşünmeleri nedeniyle medeni bir şekilde yollarını ayırdığı öğrenildi.

Boşanmalarına rağmen çocukları için sık sık bir araya gelmeye devam eden Pelin Akil ve Anıl Altan, birlikte tatillere çıkmayı sürdürerek dostluklarını koruduklarını da her fırsatta gösterdi.