Anıl Altan'la Aşk İddiaları Çıkan Ünlü İsmin Pelin Akil'e Benzerliği Dikkat Çekti!
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Bir dönem magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın evliliği geçtiğimiz yıl resmen sona ermişti. Boşanmalarına rağmen çocukları için sık sık bir araya gelen ve dostluklarını koruyan eski çift, uzun süre örnek tavırlarıyla konuşulmaya devam etti. Ancak son günlerde Anıl Altan hakkında ortaya atılan yeni aşk iddiası magazin gündemini yeniden hareketlendirdi. Üstelik iddiaların merkezindeki isim Gülper Özdemir'in Pelin Akil'e olan benzerliği de sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.
Kaynak: Gazetemagazin
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Pelin Akil ve Anıl Altan'ın yolları yıllar önce "Arka Sıradakiler" dizisinin setinde kesişti.
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Anıl Altan, boşanmanın ardından uzun süre özel hayatıyla gündeme gelmemişti.
Gazetemagazin'in haberine göre, günlerdir konuşulan iddiaların ardından ilk açıklama Gülper Özdemir'den geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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